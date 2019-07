Calcio : Orlando - 'nel prossimo campionato Palermo sia rappresentata da squadra' : Palermo, 5 lug. (AdnKronos) - "Pur mantenendo la speranza, anche flebile, di una possibilità di iscrizione della squadra al campionato di serie B, l'Amministrazione comunale sta predisponendo quanto necessario perché la città possa in ogni caso mantenere una presenza nei campionati calcistici nazion

Migranti : notificato divieto ingresso in acque italiane a nave Alex : Palermo, 5 lug. (AdnKronos) - E' stato notificato nella notte, come apprende l'Adnkronos, il divieto di ingresso nelle acque italiane alla nave Alex della ong Mediterranea che si trova a 12 miglia da Lampedusa con 54 Migranti a bordo, tra cui donne e bambini. Il divieto è firmato dai ministri dell'I

Io e te notte con Pierluigi Diaco nel sabato di Rai1 (Anteprima Blogo) : Dopo la cavalcata estiva nel pomeriggio della Rete 1, sarà confermato anche nel corso della prossima stagione televisiva in partenza da settembre il programma diretto e condotto da Pierluigi Diaco Io e te. Questa è una delle ultime tessere del puzzle della prossima programmazione della prima rete della Rai che va al suo posto. Sarà una versione rinnovata che conterrà comunque le preziose esperienze della serie pomeridiana attualmente in onda ...

Previsioni meteo 5 luglio - torna il gran caldo : weekend di sole sull’Italia : Fine settimana all'insegna del caldo per gli italiani. Le Previsioni meteo del 5 luglio indicano una ripresa dell'alta pressione di origine africana sull'Italia con conseguente aumento della stabilità e risalita delle temperature da nord a sud. I valori supereranno la media con picchi vicini ai 40 gradi.Continua a leggere

Boom delle sex dolls : “Chi le usa rischia di non fare più sesso con persone reali” : La Sessuologa Rosamaria Spina è intervenuta nel corso del programma “Genetica Oggi” condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus, riguardo il Boom delle sex dolls e dei “sexy bambolotti“. “Le sex dolls si sono molto evolute nel tempo fino a diventare un personaggio uomo o donna a tutti gli effetti, simulano in tutti i dettagli quello che può essere fisicamente un uomo o una donna al fine di corrispondere ai gusti di chi la ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 5 luglio. L’Italia punta su scherma - nuoto e tiro per cercare il primo oro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma delle Universiadi (5 luglio) – Il programma degli azzurri alle Universiadi (5 luglio) Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata delle Universiadi estive, seconda in cui verranno assegnate delle medaglie: quest’oggi molti sport faranno il loro esordio nella kermesse e tanti saranno gli italiani in gara, è giunto il momento di togliere lo ...

Tour de France 2019 in tv : canali dove vederlo gratis e in chiaro. Orari e programmi giornalieri : Prenderà il via domani sabato 6 Luglio il Tour de France 2019, un’edizione che si preannuncia scoppiettante e molto divertente. Saranno presenti, ovviamente, molti dei ciclisti più forti del panorama internazionale. Come di consueto saranno ventuno le tappe di questa Grande Boucle con partenza da Bruxelles e arrivo domenica 28 Luglio sugli Champs-Élysées di Parigi. Sono molti i ciclisti che aspirano alla vittoria, i più attesi sono ...

LIVE Italia-Cina volley femminile - Nations League 2019 in DIRETTA : orario - tv - streaming e programma : Dopo un esordio decisamente deludente, la Nazionale italiana torna in campo per la seconda partita del girone eliminatorio della Final Six della Nations League 2019 di volley femminile in scena a Nanchino (Cina). La netta sconfitta contro la Turchia ha messo la formazione allenata da Davide Mazzanti con le spalle al muro e la sfida con la Cina rappresenterà un vero e proprio scontro diretto per accedere alla semifinale. Nella partita di questo ...

Putin e Conte vogliono imporre il cessate il fuoco in Libia : Un immediato cessate il fuoco e una soluzione politica in grado di evitare l'esplodere della crisi umanitaria: la Libia, dopo l'escalation militare che ha causato un centinaio di morti in un campo per migranti, irrompe nei colloqui tra il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Più diretto Vladimir Putin per il quale la responsabilità di aver distrutto lo Stato libico è della Nato e ...

I dati dei wearable fanno gola ai ricercatori : scienza divisa tra progresso ed etica : I dati prodotti dai wearable sono per i ricercatori un tesoro scientifico, un prezioso forziere con cui affiancare o sostituire parecchi studi scientifici L'articolo I dati dei wearable fanno gola ai ricercatori: scienza divisa tra progresso ed etica proviene da TuttoAndroid.

Attese due fotocamere ToF sui Samsung Galaxy Note 10 - una per superficie : Sui Samsung Galaxy Note 10 sono attesi due obiettivi a tempo di volo (ToF), uno sul fronte ed uno sul retro dello smartphone L'articolo Attese due fotocamere ToF sui Samsung Galaxy Note 10, una per superficie proviene da TuttoAndroid.

Recensione F1 2019 - l’evoluzione del motorsport digitale secondo Codemasters : I motori di F1 2019 si sono finalmente accesi per questa nuova stagione, con i ragazzi di Codemasters che si sono prodigati per riportare nuovamente il motorsport più seguito al mondo sulle console dei videogiocatori. Un lavoro che come sempre mira a soddisfare voglie videoludiche assolutamente settoriali quali quelle degli appassionati e che, come ogni anno, si troverà a dover subire il giudizio dei rigidissimi amanti delle velocissime ...

Marefestival a Salina - nel parterre anche Anna Mazzamauro : anche Anna Mazzamauro nel parterre di Marefestival in programma a Salina. Conferenza di apertura giovedì 11 luglio

Tutto pronto ad Enna per "La Scala della Moda" : Tutto pronto ad Enna per la finale de “La Scala della Moda” che si terrà in Piazza Municipio. Madrina della serata Maria Monsè