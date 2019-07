romadailynews

(Di venerdì 5 luglio 2019) Roma – Sopralluogo della commissione capitolina Mobilita’ a piazza dei Cinquecento, a Roma. Obiettivo, il contrasto ai tassisti e Ncc abusivi e piu’ in generale ai “comportamenti scorretti” nel tpl non di linea. I membri della commissione, presieduta da Pietro Calabrese, hanno ascoltato i dirigenti del gruppo Traffico della Polizia Locale. A loro il compito di presidiare i principali ‘scali’ romani, quindi – escludendo l’aeroporto di Fiumicino – Ciampino, Termini e Tiburtina. Il quadro che emerge presenta “significativimenti” da quando sono in vigore le nuove normative in materia che prevedono l’impossibilita’ di scelta del cliente da parte dei tassisti. Un cambiamento radicale rispetto al passato, quando tra gli autisti disonesti vi era la corsa per accaparrarsi il cliente magari straniero e ...

ubernograzie : Trasporti, lotta ad abusivismo taxi migliora ma restano criticità - Roma Daily News #taxi #Abusivi #NoUber - romadailynews : Trasporti, lotta ad abusivismo #taxi migliora ma restano criticità: #Roma – Sopralluogo… - abbonatoattento : @romafaschifo E'evidente che anche sul tema trasporti si gioca una forte lotta di potere tra tradizionali gestioni… -