Taranto | donna investita a San Pietro in Bevagna | Annarita non c' è l' ha fatta

(Di venerdì 5 luglio 2019) La cittadina di Manduria, nel tarantino, è nuovamente sconvolta dal dolore per la perdita della loro concittadina,Massafra, di 51 anni. Si tratta dellache sabato scorso, 29 giugno 2019, venne brutalmenteda un'auto pirata che procedeva in via Egadi a Sanin, frazione marittima della cittadina messapica. Lasi trovava ricoverata ormai da 5 giorni nel reparto di rianimazione dell'ospedale "Santissima Annunziata" dove i medici hanno fatto di tutto per poterle salvare la vita. Nelle ultime ore la situazione è precipitata, in quanto il cervello della signora ha smesso di funzionare del tutto: l'encefalogramma eseguito ieri aveva già confermato che ormai l'attività cerebrale era assente. Questo ha indotto i sanitari a prendere la decisione di spegnere le macchine che tenevano la Massafra ancora in vita: è straziante il dolore dei figli, Simona, ...

