Salvini e Meloni il vostro odio è cacca sterile | Riesame | lo striscione non

Matteo Salvini e Giorgia Meloni - gelo dopo le europee. Ignazio La Russa fa da "pontiere" : I rapporti tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini non sono mai stati così tiepidi. La campagna elettorale avvenuta senza esclusione di colpi ha ampliato le distanze tra i due sovranisti. E' vero che il legame tra il leader della Lega e la presidente di Fratelli d'Italia ha sempre vissuto degli alti e b

Sea Watch - Toscani : “Salvini? Un mentecatto. Meloni vuole affondare nave? Sì - ma con lei e il suo partito sopra” : “Salvini? E’ vergognoso, passerà alla storia. Chi non lascia entrare una nave passerà alla storia veramente come un mentecatto”. E’ il commento pronunciato ai microfoni de La Zanzara (Radio24) dal fotografo Oliviero Toscani sul caso Sea Watch, rendendosi protagonista anche di un pepato battibecco con uno dei conduttori, Giuseppe Cruciani. Oliviero Toscani: “Salvini con la figlia di Verdini? Se ...

Pierferdinando Casini : "Giovanni Toti e Giorgia Meloni faranno l'intesa con Matteo Salvini - che vincerà" : "Matteo Salvini non tornerà mai al voto con Silvio Berlusconi e non si può dargli torto". Pierferdinando Casini, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre, delinea questo scenario politico per i prossimi mesi: "Giovanni Toti e Giorgia Meloni faranno un'intesa con Salvini e gli consentirà di vince

Matteo Salvini - Giorgia Meloni e Giovanni Toti - le trame segrete per il voto anticipato : Non ne è sicuro al cento per cento ma Matteo Salvini ci sta pensando seriamente ad andare a elezioni anticipate come gli chiedono tutti i suoi fedelissimi. Certo restare in un governo dove l'alleato, il Movimento 5 stelle, è disposto a ogni concessione è un'ipotesi allettante. Tant'è. Ora il leader

Berlusconi al contrattacco : “Sciogliere Csm e commissione inchiesta”. A Meloni e Salvini : “Siamo centro insostituibile” : "La situazione attuale impone una profonda riforma dell'ordinamento giudiziario" e "noi di Forza Italia chiederemo udienza al Capo dello Stato Mattarella" per esporre le nostre preoccupazioni e ottenere lo "scioglimento del Csm. Chiederemo anche una commissione di inchiesta in Parlamento". Ad annunciarlo è Silvio Berlusconi al termine del Comitato di presidenza di Forza Italia a Palazzo Grazioli. Di fronte a ''un'immagine fortemente negativa ...

Matteo Salvini - retroscena da brividi sul diktat del Capitano ai leghisti : "Tenetevi lontani da Meloni e FdI" : Perché Matteo Salvini non pensa (ancora) alla crisi di governo? Una spiegazione prova a darla Augusto Minzolini, nel suo retroscena sul Giornale. Il leader della Lega evita lo "strappo" con Giuseppe Conte e con Luigi Di Maio "probabilmente perché ha bisogno di tempo". Nonostante il trionfo elettoral

Nomine Ue - schiaffo a Salvini - Meloni - sovranisti e Italia : la "cena delle poltrone" - il piano per fregarci : Inizia a cena, al Palais D'Egmont di Bruxelles, la trattativa sulle Nomine europee. E l'Italia è già stata esclusa. A tavola, rivelano Repubblica e Messaggero, "i sei leader nominati coordinatori dalle tre grandi famiglie politiche europee: per i Socialisti i big Sanchez e Costa, per i Liberali il p

Meloni e Orban promessi sposi Salvini come la Juve : flop in Ue : Fino al confine. Matteo Salvini, nonostante la sua grande passione per il Milan, assomiglia di più alla Juventus. Stravince in Italia ma in Europa non riesce a portare a casa nessun titolo Segui su affaritaliani.it

Matteo Salvini e Giorgia Meloni umiliati dai gay : la canzone-sfottò del Roma Pride 2019 : Tutto pronto a Roma per il Gay Pride, che andrà in scena sabato 8 giugno. Gli organizzatori hanno già preparato una gigantesca presa per i fondelli per Matteo Salvini e Giorgia Meloni, i politici maggiormente presi di mira fin dalla sigla ufficiale dell'evento. Nel video, già pubblicato su Youtube,

Belve (Nove) - Maria Giovanna Maglie : “Io ghostwriter dei politici? Diciamo consigliere della Meloni e di Salvini” : “Non sono la ghostwriter di molti politici, ma mi ritrovo a dare consigli ad alcuni leghisti e a una persona di Fratelli d’Italia”. La giornalista Maria Giovanna Maglie, ospite di “Belve”, il programma condotto da Francesca Fagnani, in onda su Nove venerdì 7 giugno alle 22.45 svela se ci sia lei a dettare la linea politica a molti deputati e onorevoli. Senta, è vero che lei è ghostwriter di molti politici? Non è una cosa pubblica, però è ...

Giorgia Meloni - Matteo Salvini e la Mussolini contro Roberto Fico : "Un'offesa per lo Stato" : Robe da grillini: Roberto Fico, infatti, ha dedicato la festa della Repubblica a "migranti, sinti e rom". Una provocazione, trattandosi di Repubblica italiana. Una provocazione alla quale hanno subito risposto da più fronti. Si parte da Giorgia Meloni, che su Twitter definisce il M5s al governo "un'

Matteo Salvini - il suo piano di battaglia da Nord a Sud con Meloni e Berlusconi. Luigi Di Maio senza scampo : Dopo aver ribaltato - con l' exploit delle Europee - il risultato del 4 marzo di poco più di un anno fa, ha scelto il pressing asfissiante a tutto campo: sicurezza, pace fiscale, Tav, sblocca appalti, autonomia, stralcio del Salva-Roma, Rai e "appalto" delle trattative con l' Europa. Il cronoprogram

Matteo Salvini e Giorgia Meloni hanno la maggioranza : la simulazione - pronti a governare da soli : Una nuova maggioranza, di centrodestra, già c'è. Le elezioni europee, con il trionfo della Lega, l' avanzata di Fratelli d' Italia e il crollo del Movimento 5 Stelle, hanno rivoluzionato la geografia politica italiana a poco più di un anno dalle Politiche del 2018. Perché applicando oggi alla legge