Per i mercati il principale rischio è quello geopolitico 

Coldiretti regala la frutta : «Meglio offrirla gratis. Nei suPermercati a 4 euro al chilo - agli agricoltori 20 cent» : Oltre centomila albicocche, pesche e frutta Made in Italy offerta gratis a cittadini e turisti per denunciare «le speculazioni in atto nelle campagne dove la frutta agli agricoltori viene...

Mais Per pop corn ritirato dai suPermercati Per presenza di aflatossine oltre i limiti : Il Mais per pop corn bio del marchio Cerreto Amanti del Biologico è stato richiamato dai supermercati dal ministero della Salute per la presenza di valori di aflatossine superiori ai limiti di legge. Il prodotto interessato dal provvedimento, riporta ilfattoalimentare.it, è venduto in confezioni da

Di Maio attacca Autostrade a mercati aPerti. La società minaccia azioni legali : Luigi Di Maio attacca Atlantia. E lo fa a mercati aperti. Ieri, parlando del possibile ingresso dei Benetton in Alitalia, il leader dei 5 Stelle ha dichiarato: “Abbiamo detto ai funerali delle vittime del Ponte Morandi che revocavamo le concessioni. Si deve esprimere la commissione del ministro delle Infrastrutture e spero ci dia i presupposti per la revoca. Quando il governo revocherà le concessioni le azioni di Atlantia perderanno in ...

“Non consumatelo - riportatelo indietro” : Lidl richiama prodotto alimentare dai suoi suPermercati : Un altro prodotto alimentare richiamato dalla catena di supermercati Lidl. Come rende noto anche il Ministero della Salute sul suo sito, per possibile presenza di allergeni riscontrati all’interno, è scattato il ritiro del Gelatino alla stracciatella di nocciole a marchio Italiamo. Il Ministero sottolinea nell’avviso che “durante un’analisi di autocontrollo per il monitoraggio di allergeni sono state riscontrate tracce di ...

SPY FINANZA/ I rischi di un accordo Usa-Cina Per i mercati : Alla vigilia dell'importante G20 di Osaka, da Donald Trump e da membri della Fed sono arrivate dichiarazioni che è bene approfondire

Salame - allarme delle catene di suPermercati : prodotto alla listeria - ecco cosa non devi mangiare : Non mangiate quel Salame. Auchan e Simply, come riporta ilfattoalimentare.it, hanno infatti diffuso un avviso di richiamo relativo a un lotto di Salametto classico e Salame mignon del Salumifico Aliprandi. Richiamo dovuto alla presenza di listeria nel prodotto. I due salami coinvolti nel richiamo so

I suPermercati Walmart si affidano a videosorveglianza e Intelligenza Artificiale Per smascherare i furbetti alle casse : Per prevenire furti e truffe nei punti vendita, o per individuare problemi nella scansione dei codici a barre, la catena di supermercati Walmart ha messo in campo la computer vision, l’Intelligenza Artificiale e i big data. È un sistema piuttosto complesso di telecamere e soluzioni software che riesce a rilevare l’eventuale mancata scansione di un prodotto sia alle casse automatiche fai-da-te sia quelle tradizionali con il personale umano. ...

L’app Perte Plus mette a disposizione premi e sconti nei suPermercati Pam Panorama : Perte Plus è un'applicazione dedicata allo shopping nei supermercati e ipermercati Pam Panorama che offre la possibilità di vincere ogni mese incredibili premi e ricevere coupon e sconti personalizzati attivabili direttamente dall'app. Grazie alle notifiche potrete rimanere costantemente aggiornati sullo stato dei punti, delle missioni e sui premi del mese, inoltre include la tua carta fedeltà digitale sempre disponibile sullo ...

BTp e spread - Perché la tregua sui mercati può finire questa estate : Gli esperti, che indicano i livelli di prezzo e rendimento da monitorare, affermano che il mercato è in «stand by». Ma la situazione può cambiare dopo l’Ecofin e con le agenzie di rating...

KaiOS è pronto ad approdare in altri mercati con una migliorata esPerienza utente : KaiOS è pronto ad essere aggiornato con tantissime novità e funzioni attese dai consumatori, mentre farà il suo debutto in nuovi Paesi nel corso dei prossimi mesi. L'articolo KaiOS è pronto ad approdare in altri mercati con una migliorata esperienza utente proviene da TuttoAndroid.

Too Good To go : l’app Per comprare a basso costo i prodotti invenduti di ristoranti - bar e suPermercati : Arriva anche in Italia Too Good To Go l’applicazione contro lo spreco alimentare. Si tratta di una app che permette a bar, ristoranti, pasticcerie, supermercati, hotel e qualsiasi altro fornitore di recuperare e vendere online il cibo invenduto (ma ancora buono) a prezzi scontati. I commercianti che faranno parte di Too Good To Go potranno mettere in vendita la propria Magic Box con una selezione a sorpresa dei propri prodotti e piatti ...

BORSE & MERCATI/ Le possibili basi Per un rialzo - di breve termine - : Grazie anche alle banche centrali, il mese di giugno sembra porre le prime basi per la costruzione di un trend rialzista di breve termine