MotoGp | Petrucci preoccupato in vista della gara di domenica | “difficile andare forte e

MotoGp – Un rinnovo poco sostanzioso per Petrucci? Danilo spiega : “magari non sono tanti soldi - ma…” : Danilo Petrucci si ‘accontenta’ per amore della sua Desmosedici e della MotoGp: le parole del ternano dopo il rinnovo con la Ducati Giornata speciale ieri al Sachsenring per Danilo Petrucci: il ternano ha rinnovato il suo contratto con la Ducati dopo tanti rumors e indiscrezioni riguardanti il suo futuro. Il ducatista è stato confermato per un anno, con un contratto di circa 700 mila euro con scadenza a fine 2020. Uno stipendio ...

MotoGp – Ducati - Dall’Igna fa chiarezza : “oridini di scuderia fra Petrucci e Dovizioso? Vi svelo la verità” : Gigi Dall’Igna, Direttore Tecnico del team Ducati, fa chiarezza sui presunti ordini di scuderia dati ad Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci Dopo la gara del Gp d’Olanda intorno alla Ducati erano iniziati a circolare diversi rumor su presunti ordini di scuderia secondo i quali a Petrucci sarebbe stato impedito di superare Dovizioso per non fargli prendere ulteriore distacco da Marc Marquez in classifica. Gigi Dall’Igna, ...

Danilo Petrucci MotoGp - GP Germania 2019 : “Il rinnovo con Ducati era un obiettivo - ho una grande opportunità” : Danilo Petrucci è l’uomo del giorno per quanto riguarda la MotoGP, il centauro ternano ha rinnovato il contratto con Ducati e dunque proseguirà la propria avventura con la scuderia di Borgo Panigale anche per il prossimo anno. L’alfiere della Rossa ha vinto al Mugello ma settimana scorsa ha faticato ad Assen dove si è dovuto accontentare del sesto posto, un risultato da riscattare già al Sachsenring dove nel weekend andrà in scena il ...

MotoGp- Petrucci - il rinnovo con Ducati ed il test per… la patente : ” se sarò bocciato non sarebbe una bella notizia” : Danilo Petrucci tra conferme e sorrisi: le parole del ternano della Ducati in conferenza stampa al Sachsenring Giornata speciale, oggi al Sachsenring per Danilo Petrucci: il ternano ha firmato il rinnovo con la Ducati e dunque sarà un pilota del team di Borgo Panigale anche nel 2020. Dopo l’annuncio della Ducati è stato dunque effettuato un cambio in conferenza stampa e Danilo Petrucci ha seduto al tavolo dei piloti al posto del suo ...

MotoGp – Il rinnovo di Petrucci e gli ordini di scuderia - Dovizioso sincero : “ad Assen momento frustrante per Danilo - ai giornalisti dico che…” : Dovizioso sempre sincero e senza peli sulla lingua: le parole del forlivese dopo il rinnovo di Petrucci con la Ducati I campioni delle MotoGp sono pronti per un nuovo appuntamento stagionale, il nono e l’ultimo prima della pausa estiva. Nel regno di Marc Marquez, al Sachsenring, dove lo spagnolo ha trionfato negli ultimi 9 anni, alla vigilia del Gp di Germania la Ducati ha annunciato il rinnovo di Danilo Petrucci, che sarà un pilota ...

MotoGp - è ufficiale : Danilo Petrucci rinnova con la Ducati anche per il 2020! : Dopo tante voci, finalmente arriva l’ufficialità, ancor prima della pausa del Motomondiale, che arriverà dopo il prossimo Gran Premio: Danilo Petrucci rinnova con la Ducati ed anche il prossimo anno sarà al fianco di Andrea Dovizioso con la Desmosedici ufficiale. Per il ternano, come riferito all’ANSA si tratta del raggiungimento del primo obiettivo stagionale. Queste le prime parole a caldo di Danilo Petrucci dopo il rinnovo: ...

MotoGp – Petrucci rinnova con la Ducati : “ci sono stati momenti difficili - ma era quello che volevo” : Le sensazioni di Danilo Petrucci dopo il rinnovo con la Ducati: la soddisfazione del pilota ternano Danilo Petrucci sarà un pilota Ducati anche nel 2020: è arrivata oggi, dal Sachsenring, la comunicazione ufficiale del rinnovo del contratto del ternano col team di Borgo Panigale. Una grande soddisfazione per Petrucci, che nel 2019 sta facendo bene in sella alla Desmosedici Gp, con la quale ha ottenuto al Mugello la sua prima ...

MotoGp – E’ ufficiale : rinnovato il contratto di Danilo Petrucci con la Ducati : Il Ducati Team e Danilo Petrucci insieme anche nel 2020: il team di Borgo Panigale ha ufficializzato il rinnovo del ternano Dopo settimane di rumors e indiscrezioni, la Ducati e Danilo Petrucci hanno finalmente preso la loro decisione e, oggi, alla vigilia del Gp di Germania, ultimo appuntamento prima della pausa estiva, il team di Borgo Panigale ha annunciato il rinnovo del pilota ternano. “Il Ducati Team ha il piacere di annunciare ...

MotoGp - Danilo Petrucci verso il rinnovo con la Ducati? : Danilo Petrucci sembra essere molto vicino al rinnovo di contratto con la Ducati. Ieri il centauro ha sentito telefonicamente i vertici dell’azienda (l’amministratore delegato Claudio Domenicali, il direttore corse Gigi Dall’Igna e il direttore sportivo Paolo Ciabatti) e, come riporta la Gazzetta dello Sport, le due parti sarebbero vicine a un accordo. Il prolungarsi del matrimonio sembrava scontato visti i risultati in pista ...

MotoGp - la Ducati e Petrucci vicinissimi al rinnovo : respinto anche l’assalto di… Jorge Lorenzo : Il rinnovo di Danilo Petrucci è quasi cosa fatta, ridotte le distanze tra le parti e annuncio che potrebbe arrivare al Sachsenring. Intanto Lorenzo… Il traguardo appare ormai vicinissimo, la Ducati e Danilo Petrucci navigano a gonfie vele verso il rinnovo di contratto, che dovrebbe essere ufficializzato nel corso del week-end del Sachsenring. Alessandro La Rocca/LaPresse Nella giornata di ieri si è consumato l’ultimo atto di ...

MotoGp – Petrucci verso il Sachsenring : “un buon risultato ci consentirebbe di andare in vacanza più serenamente” : Danilo Petrucci positivo ma con i piedi per terra in vista della gara del Sachsenring: le parole del ternano Ducati alla vigilia del Gp di Germania A pochi giorni dal Gran Premio di Olanda, terminato con Andrea Dovizioso quarto al traguardo e Danilo Petrucci sesto, staccato di soli cinque decimi, il Ducati Team è pronto a tornare in pista nei pressi di Chemnitz (Germania) sul circuito del Sachsenring per il nono round del Campionato ...

MotoGp - clima elettrico in casa Ducati : Petrucci svela tutta la sua insofferenza sulla questione rinnovo : Il ternano ha palesato la propria insofferenza nel post gara ad Assen, rivelando come l’accordo con la Ducati non sia ancora stato raggiunto Il terzo posto nel Mondiale piloti non basta ancora per sancire il rinnovo di contratto, Danilo Petrucci e la Ducati continuano a non trovare l’accordo, discutendo sulle cifre di quella che dovrebbe essere la nuova intesa. Alessandro La Rocca/LaPresse Il ternano ha palesato tutta la ...

MotoGp – Petrucci vede il bicchiere mezzo pieno : “ecco quale è il lato positivo” : Danilo Petrucci guarda il lato positivo dopo la gara di oggi ad Assen: le parole del ternano della Ducati dopo il Gp d’Olanda Il Gran Premio di Olanda, ottavo round del Campionato Mondiale MotoGp 2019 in scena sullo storico TT Circuit di Assen, si è concluso con Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci rispettivamente in quarta e sesta posizione. Entrambi i piloti del Ducati Team, partiti dalla terza e dalla quarta fila, hanno trovato un ...