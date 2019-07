Licenziata dopo 35 anni dalla Cgil a Taranto scrive a Landini | Sono stata

repubblica

(Di venerdì 5 luglio 2019) La donna ha 56, separata con un figlio a carico, una madre malata e un fratello disabile: "Senza il mio stipendio non sappiamo come sopravvivere". Le è stato chiesto di consegnare le chiavi dell'ufficio Fillea e poi hanno cambiato la serratura

