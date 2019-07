Gazzetta | De Laurentiis vuole portare James a Dimaro | ma col Real le posizioni sono

Gazzetta : De Laurentiis aspetta la prossima mossa di Raiola per Lozano : Hirving Lozano, altro nome, altra partita di scacchi per il presidente De Laurentiis, sostiene la Gazzetta dello Sport. Un gioco lento ed estenuante in cui bisogna avere pazienza e sangue freddo. Sul messicano per Psv c’è anche il Valencia, ma De Laurentiis non ha intenzione di affrettare le sue mosse, anzi da esperto giocatore di scacchi vuole attendere per capire quali siano le reali intenzioni di Mino Raiola, procuratore del ...

Gazzetta : Sarà una lunga partita a scacchi tra De Laurentiis e Florentino per James Rodriguez : La Gazzetta dello Sport riporta le ultime sulla partita a scacchi che si sta giocando tra De Laurentiis e Florentino Perez. Una partita che vede purtroppo in vantaggio i bianchi, ma il presidente non è disposto a cedere ed anzi più il gioco si fa duro e più insiste. La situazione del Blancos è molto semplice Nonostante già abbia speso oltre 300 milioni sul mercato (Hazard, Mendy & Co.), il Real vanta una liquidità di cassa di 180 milioni di ...

La Gazzetta su Manolas : operazione efficace di De Laurentiis e Giuntoli : Si è arrivati agli ultimi minuti di domenica 30 giugno, ma alla fine l’affare Manolas è stato concluso. Il greco appartiene alla scuderia del Napoli. Kostas ha esercitato l’opzione a proprio favore della clausola rescissoria da 36 milioni di euro. 2,7 di questi andranno allo stesso difensore. Il greco ha firmato un quinquennale da oltre 4 milioni di euro netti, che arrivano a 4,5 con i bonus. L’accordo raggiunto con la Roma ...

Gazzetta : Per chiudere un contratto con De Laurentiis ci vogliono almeno tre giorni : Che trattare con il presidente del Napoli non sia esattamente una passeggiata è noto. Oggi la Gazzetta dello Sport riporta quanto affermato da un avvocato che ha avuto a che fare con il patron del Napoli. “Per concludere un contratto con un’azienda di Aurelio De Laurentiis ci vogliono almeno tre giorni di lavoro pieni dei legali” Dice così la fonte non meglio identificata. Che il quotidiano sportivo indica come un esperto ...

Gazzetta : La Samp su Verdi ma non c’è accordo tra Ferrero e De Laurentiis : Alla Sampdoria Simone Verdi piace. Soprattutto al suo mister Di Francesco, che lo vedrebbe bene nel suo 4-3-3. Lo scriveva già qualche giorno fa la Gazzetta dello Sport, indicando la capacità dell’attaccante del Napoli di giocare anche al centro, con entrambi i piedi con sufficiente tecnica e rapidità in campo. C’era già stato un primo sondaggio, da parte del club ligure. Oggi la rosea torna a parlarne. L’idea di Ferrero ...

Gazzetta : effetto Sarri alla Juve sul mercato di De Laurentiis : Maurizio Nicita sulla Gazzetta dello Sport parla del mercato scatenato di Aurelio De Laurentiis. Identifica il cambiamento del presidente del Napoli che l’anno scorso aveva velocemente scalzato ogni pensiero su Cavani e Benzema, quest’anno è sceso in campo in prima persona per l’affare James Rodriguez. Due le motivazioni alla base di questo nuovo Aurelio, sicuramente l’apporto di Ancelotti che dopo aver studiato la ...

Gazzetta : E se le parole di De Laurentiis su Manolas fossero una strategia? : Nello spazio “Il Romanista”, sulla Gazzetta, Andrea Pugliese ipotizza che le parole di De Laurentiis su Manolas possano essere “una strategia concordata con il giocatore per mettere pressione sulla Roma”. Altrimenti, scrive Pugliese, non si spiegano. Non sono state certo parole carine. Il presidente ha detto del greco che è vecchio e che ha problemi caratteriali. Perché il difensore dovrebbe voler venire in un club che lo ...

Gazzetta : De Laurentiis offre 20 milioni per Nikola Milenkovic : Il Villareal ha confermato che pagherà i 4 milioni della clausola di Albiol e la sua partenza dovrebbe essere ufficializzata nelle prossime ore, per questo in Napoli è attivo sul mercato per trovare un sostituto di reparto che faccia coppia con Koulibaly. Giuntoli ha presentato un’offerta alla Fiorentina per Nikola Milenkovic 20 milioni di euro cash, ma la Viola, che è intenzionata a non indebolire la squadra per la prossima stagione, ne ...

Gazzetta : De Laurentiis non ha fretta per Manolas. A luglio scade la clausola : L’obbiettivo resta Manolas, la Gazzetta dello Sport non ha dubbi che il primo nome sulla lista dei calciatori per sostituire Albiol, in partenza per la Spagna, sia il suo. Giuntoli ha già l’ok del calciatore per un quadriennale a 3,5 milioni, ma la trattativa con la Roma non si riesce a sbloccare. I giallorossi vorrebbero tutta e cash la clausola del greco poiché hanno bisogno di fare cassa entro la fine di giugno per rispettare il ...

Gazzetta : De Laurentiis cambia strategia di mercato. Per vincere servono i campioni : Dopo le smentite arrivate ieri circa la possibilità che Lukaku diventi un calciatore del Napoli, la Gazzetta torna a parlarne oggi. Raccontando di un incontro tra Giuntoli e un rappresentante della P&P Sports, società che cura gli interessi del calciatore, per essere sicuri che il Napoli sarà preso in considerazione nel caso in cui il Manchester metta sul mercato il suo attaccante. Il ds sarebbe infatti pronto a partire con un offerta di 70 ...

Napoli su Lukaku - Gazzetta : “De Laurentiis cambia strategia per accontentare Ancelotti” : Napoli su Lukaku, Gazzetta: “De Laurentiis cambia strategia per accontentare Ancelotti” Napoli su Lukaku, Gazzetta: “De Laurentiis cambia strategia per accontentare Ancelotti”. Prosegue senza soste il casting per quello che sarà un colpo di alto profilo per l’ attacco azzurro. Nei giorni scorsi rumors e indiscrezioni si sono susseguite ad un ritmo davvero incessante. E così, dopo Rodrigo del Valencia, Duvan ...

Gazzetta – De Laurentiis non vende il Napoli : per due aspetti non ci sono le condizioni : Gazzetta – De Laurentiis non vende il Napoli: De Laurentiis non vende il Napoli. La voci e rumors filtrate nelle scorse settimane vengono smentite da un semplice calcolo, nonostante l’ indiscrezione che avrebbe fatto drizzare le orecche agli investitori in giro per il mondo. De Laurentiis non vende il Napoli. Nei giorni scorsi si era parlato di una cessione del Napoli per concentrarsi sul Bari. Ma, come detto, ci sono alcuni ...

La Gazzetta : “De Laurentiis voleva esonerare Ancelotti” : La Gazzetta dello Sport, questa mattina, offre la sua spiegazione del chiacchiericcio che da qualche giorno gira attorno alla panchina del Napoli. Spiega, prova a spiegare, la frase di Ancelotti, la rivelazione dell’allenatore a proposito della clausola che il Napoli può esercitare fino a fine maggio per proseguire con il tecnico emiliano. Nessuno sapeva di questa clausola, ne ha parlato Ancelotti in conferenza stampa. E soprattutto il ...