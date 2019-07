Finalmente l' Ong confessa | Migranti strappati dalla Libia

ilgiornale

(Di venerdì 5 luglio 2019) Giuseppe De Lorenzo L'Ong carica 54e si dirige verso l'Italia. Poi twitta: "Felici di averlidall'inferno libico" Solo soccorso, oppure c'è dell'altro? Mediterranea Saving Humans, dopo aver recuperato 54, si appresta a giocare l'ormai nota battaglia per far sbarcare iin Europa. Possibilmente in Italia. Ma mentre di solito le Ong festeggiano il "salvataggio", stavolta si sono spinti oltre. Esultando per aver "strappato 54 vite umane dall'inferno della". E non è una dichiarazione da poco. Come noto in Italia esiste un reato chiamato "favoreggiamento dell'immigrazione clandestina", norma per la cui presunta violazione sono già indagati alcuni capitani o esponenti di navi Ong, come Carola Rackete e Luca Casarini. L'articolo 12 del testo unico dell'immigrazione punisce (da 1 a 5 anni) chiunque "promuove, dirige, organizza, finanzia o ...

MBaldassarri : RT @AntoninoLogerfo: Ottanta migranti in fuga dalla Libia dispersi dopo naufragio al largo della Tunisia Per oltre 80 esseri umani la pacch… - morissese : RT @AntoninoLogerfo: Ottanta migranti in fuga dalla Libia dispersi dopo naufragio al largo della Tunisia Per oltre 80 esseri umani la pacch… - AntoninoLogerfo : Ottanta migranti in fuga dalla Libia dispersi dopo naufragio al largo della Tunisia Per oltre 80 esseri umani la pa… -