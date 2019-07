Emergenza rifiuti Roma | Zingaretti firma l’ordinanza | pulire tutta la Capitale in 7 giorni

meteoweb.eu

(Di venerdì 5 luglio 2019) Il presidente della regione Lazio, Nicola, hato un’ordinanza per risolvere il problema. Il testo stabilisce che i luoghi più sensibili come scuole e ospedali siano sgombrati entro 48 ore, mentre entro una settimana dovrà essere ripulitala, incluso il posizionamento di altri trecento cassonetti. D’altra parte, in accordo con il ministero dell’Ambiente,dispone l’obbligo per gli altri impianti della regione ad accogliere alla massima capacità idi. Si spera così di dare rapido sollievo alla cittadinanza, già provata da settimane in cui i cumuli di immondizia cuocevano sotto il sole, con effetti devastanti di miasmi e moltiplicazione anche dei topi in superficie. L’ordinanza può essere letta da un lato come un commissariamento dell’Ama, l’azienda municipalizzata addetta alla ...

repubblica : Raggi: 'Non sappiamo dove portare i rifiuti - Ettore_Rosato : Stefàno presidente grillino del Consiglio comunale di Roma lascia l'incarico. Porte girevoli in una città complessa… - nzingaretti : Sull'emergenza rifiuti a Roma è arrivato il momento di fare chiarezza. Dalla @RegioneLazio come sempre massima coll… -