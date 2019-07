Elite Dangerous | grazie al supporto di community e sviluppatori un ragazzo di 15 anni ha

eurogamer

(Di venerdì 5 luglio 2019) Quella che state per leggere è la storia di Michael, uninglese di 15che perha combattuto contro una terribile malattia e che è venuto a mancare il 22 maggio di quest'anno.Come riporta la lettera pubblicata all'interno di The Guardian, Michael è sempre stato uncon molte passioni, tra cui i videogiochi ambientati nello spazio. Il suo gioco preferito è statoed era conosciuto nellacon il nome di "CMDR Michael Holyland".Due settimane prima della sua morte, le condizioni di Michael sono peggiorate drasticamente; il giovane era costretto a giocare socchiudendo gli occhi a causa di un rigonfiamento che aveva deturpato tutto il viso. In quel momento di sconforto, lo zio di Michael ha postato un tweet in modo da condividere con tutte le persone le condizioni strazianti del nipote.Leggi altro...

