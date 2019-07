Dente e osso del nonno dei Neanderthal ritrovati sul Monte Fenera | hanno 300mila anni

Moto2 - scoppia la rissa in Olanda : Alex Marquez si scaglia addosso a Baldassarri dopo l’inciDente [VIDEO] : Il pilota spagnolo si è scagliato contro l’italiano dopo l’incidente avvenuto a due giri dalla fine del Gp d’Olanda di Moto2 rissa in pista nel corso del Gp d’Olanda di Moto2, protagonisti Alex Marquez e Lorenzo Baldassarri, caduti insieme a due giri dalla fine della gara. A causa di un sorpasso azzardato, l’italiano ha perso il controllo della moto e ha trascinato giù lo spagnolo, mandandolo su tutte le furie ...

InciDente Ciao Darwin. L’Uomo Ferito Rischia Grosso! : Dopo mesi di cure, L’Uomo Feritosi ad aprile durante la registrazione di Ciao Darwin resta paralizzato dalle spalle in giù e adesso Rischia di morire per colpa di una brutta infezione. Ecco gli aggiornamenti sul brutto Incidente accaduto a Ciao Darwin! Nel corso di una puntata di Ciao Darwin dello scorso aprile, Gabriele Marchetti ha riportato ingenti danni durante la prova dei rulli. Nell’Incidente, L’Uomo, ha compromesso 4 vertebre – da qui la ...

Tweet razzisti - rimosso il presiDente di commissione alla maturità a Pavia : rimosso dall'incarico Carlo Gallarati, ingegnere di Broni, per 35 anni insegnante di Costruzioni all'istituto Volta di Pavia...

InciDente in moto. Non arriva al ristorante : gli amici lo ?cercano e lo trovano morto nel fosso : Lo hanno trovato in serata gli amici che lo aspettavano dall'ora di pranzo in fondo a una scarpata, ma ormai non c'era più nulla da fare. Marco Stabile, 47 anni di Schio, era un grande appassionato di moto.

Trump a Londra - stuDente ambientalista lo accoglie con un grosso fallo disegnato sul prato : La visita del Presidente Usa Donald Trump a Londra certamente è uno di quei momenti che non passano inosservati e il giovane studente britannico di 18 anni Ollie Nancarrow ci ha messo molto impegno per dare il suo personale benvenuto al numero uno di Washington. Per tutto i weekend infatti ha falciato il prato di un campo, a pochi chilometri dall’aeroporto di Stansted dove Trump è atterrato, per disegnare al suolo un enorme pene affiancato ...

Inter - ufficiale l’esonero di Spelletti : il presiDente Zhang lo saluta commosso sui social [FOTO] : Il numero uno del club nerazzurro ha rivolto un dolce messaggio sui social all’ormai ex allenatore dell’Inter, esonerato proprio questa mattina Le strade di Luciano Spalletti e dell’Inter si sono ufficialmente separate, il club nerazzurro ha ufficializzato l’esonero del proprio allenatore con una nota pubblicata questa mattina sul proprio sito. Un rapporto che si Interrompe dopo due anni, nei quali la società di ...

VIDEO Tatsuki Suzuki evita un brutto inciDente con Dalla Porta : “Mi sono ca…o addosso”. Questione di millimetri : Tatsuki Suzuki ha schivato Lorenzo Dalla Porta per millimetri durante le prove libere 2 del GP Francia 2019, tappa del Mondiale Moto2. Il centauro giapponese del Team SIC58, secondo due settimane fa a Jerez, è riuscito a evitare un bruttissimo contatto col pilota italiano che poteva provocare delle brutte conseguenze. Al termine della sessione, il nipponico ha candidamente dichiarato ai microfoni di Sky Sport: “Mi sono ca…o ...

Il presiDente dell'Istat : "I troppi immigrati? Possono destabilizzare" : Pina Francone Gian Carlo Blangiardo è alla guida l'Istituto nazionale di statistica da febbraio: "Gli stranieri giovani risorsa, ma anche loro invecchiano" "Lo dice l'Istat". Quante volte, riportando i numeri e le valutazioni dell'Istituto nazionale di statistica, abbiamo scritto e abbiamo letto questa formula, come garanzia di autorevolezza e "verità". Bene, oggi il presidente dell'Istat, Gian Carlo Blangiardo (alla guida ...