Attese due fotocamere ToF sui Samsung Galaxy Note 10 | una per superficie

tuttoandroid

(Di venerdì 5 luglio 2019) Sui10 sono attesi due obiettivi a tempo di volo (ToF), uno sul fronte ed uno sul retro dello smartphone L'articolodueToF sui10, una perproviene da TuttoAndroid.

emmemea : RT @2didenari: Apertura positiva sui listini europei, il giorno dopo l’accordo per la nomina dei nuovi vertici delle istituzioni europee, o… - Retrouvaillee_ : Nte pareva che proprio quando vengono annunciate le nuove (e tanto attese) date di Fab tutti i social sono in down… - 2didenari : Apertura positiva sui listini europei, il giorno dopo l’accordo per la nomina dei nuovi vertici delle istituzioni e… -