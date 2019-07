Ufficiale Masters 2 di Lucio Battisti a due anni dalla prima uscita | svelata la tracklist

optimaitalia

(Di giovedì 4 luglio 2019)2 diarriva il 16 settembre. A distanza di dueda, la musica dell'indimenticabile artista di Poggio Bustone torna sul mercato con un nuovo cofanetto di successi, rimasterizzati per l'occasione in alta qualità. Laprova di un ritorno digitale disi ebbe nel 2017, quando si decise per la pubblicazione diarrivato sul mercato in quel 29 settembre iconico che fan e meno fan sono soliti associare al celebre brano del suo repertorio, con un cofanetto che contenesse una selezione di canzoni di qualità acustica rivista per i parametri digitali. Diventa quindila notizia del raddoppio, condi2 in programma per gli ultimi stralci d'estate e con un cofanetto che sarà capace di ospitare ben 4 volumi. Sono due le versioni con le quali sarà rilasciato2, con 48 canzoni totali che passano ...

Ary1797 : RT @OptiMagazine: Ufficiale Masters 2 di #LucioBattisti a due anni dalla prima uscita: svelata la tracklist del cofanetto - OptiMagazine : Ufficiale Masters 2 di #LucioBattisti a due anni dalla prima uscita: svelata la tracklist del cofanetto… - CiaobyDany : RT @pokemoncentral: Ecco tutti i dettagli provenienti dalla presentazione dedicata a #PokemonMasters, inclusa la data di uscita, nell'artic… -