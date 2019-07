Rifiuti | Baglio-Pelonzi | Salvini deve lasciare fuori da accuse la Regione

romadailynews

(Di giovedì 4 luglio 2019) Roma – “Il ministrofa campagna elettorale anche sull’emergenzaa Roma. E’ sempre piu’ insufficiente la pagella che il leader leghista riserva alla sindaca Raggi, che dopo buche e decoro, e’ accusata di inerzia e scarsa progettualita’ anche sul fronte della mondezza. Per una volta, siamo d’accordo col vicepremier: e’ vero, per evitare l’emergenza si doveva agire prima, molto prima. E la sindaca in tre anni non ha fatto altro che cambiare poltrone in Ama, rinviando a data da destinarsi le decisioni vere e serie, a cominciare dall’approvazione di un Piano industriale credibile. Pero’,, lasciamoladalle. Non e’ il Lazio a essere in emergenza, ma Roma. Anzi, senza l’aiuto dellain questo momento sarebbe quasi impossibile traghettare la Capitaledal ...

