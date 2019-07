Putin in Italia | gaffe del Tg3 | L' Unione Sovietica

ilgiornale

(Di giovedì 4 luglio 2019) Claudio Cartaldo La giornalista del Tg3 parla dell'incontro al Quirinale tra Mattarella e. Lasull'durante il collegamento in diretta Il Tg3 cade sulla Russia. E riporta il mondo al 1989, quando ancora c'erano il muro di Berlino, la Cortina di ferro, Kohl al posto della Merkel e via dicendo. Durante il telegiornale delle 14.20, all'ultimo collegamento dal Quirinale in attesa della visita dia Sergio Mattarella, la cronista collegata dal Colle ha commesso una piccolastorica. Rispolverando l'ormai defunta "". "In realtà doveva essere già arrivato, il presidenteè in ritardo come in ritardo è arrivato alla visita con papa Francesco - ha dal Quirinale Rita Cavallo - Poi ci sarà la colazione con Mattarella". La cronista ha raccontato di come quella odierna sia la terza volta che i capi di Stato delle due Nazioni si ...

rusembitaly : In occasione della visita in #Italia del Presidente Vladimir #Putin l'Ambasciatore della Federazione Russa in Itali… - LiaQuartapelle : Per iniziare bene la sua visita in Italia, #Putin in una intervista al @Corriere dice che sono le sanzioni russe (e… - Capezzone : Segui #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone e @galietti82. Temi: la stavagante o… -