Migranti | Alarm Phone | 80 dispersi in naufragio al largo della Tunisia | solo 4 superstiti

Alarm Phone : ottanta Migranti dispersi a largo della Tunisia : Il naufragio di un gommone partito dalla costa libica confermato da un operatore della Mezzaluna rossa: solo 5 superstiti

Naufragio al largo della Tunisia - 80 Migranti dispersi : allerta di Alarm Phone : Secondo l'organizzazione, un barcone carico di migranti diretti verso le coste dell'Europa è affondato nelle scorse ore al largo del costa tunisina nei pressi di Zarzis. Solo 4 sarebbero i superstiti mentre oltre 80 sono dispersi.Continua a leggere

Nuova segnalazione di Alarm Phone : "Persi i contatti con un barcone con 60 Migranti a bordo" : Mauro Indelicato Da Alarm Phone una Nuova segnalazione via Twitter circa la presenza di un gommone con 60 migranti a bordo vicino le coste libiche: "Non abbiamo più alcuna notizia" È di queste ore il nuovo caso che riguarda le acque del Mediterraneo e, in particolare, il fenomeno migratorio. Alarm Phone, il network telefonico che rilancia gli allarmi dai barconi in difficoltà, su Twitter sta seguendo una situazione considerata ...

Migranti - Alarm Phone : Malta accoglie 37 persone : L'ultimo allarme lanciato da Alarm Phone su un barcone in avaria al largo di Malta con a bordo 37 persone è stato accolto dal governo maltese, che già durante la notte ha inviato un'imbarcazione per soccorrere i Migranti in difficoltà senza alcun braccio di ferro.L'imbarcazione, partita dalla Libia due giorni fa, nella serata di ieri aveva raggiunto la zona SAR Maltese e Alarm Phone aveva prontamente allertato il governo de La Valletta. ...

Migranti - Alarm Phone : “40 persone in preda al panico su una barca - stanno morendo” : Alarm Phone questa notte ha lanciato un allarme, avvisando le autorità maltesi di un imminente naufragio avvenuto in zona Sar maltese. Ma sei ore dopo aver lanciato l'SOS La Valletta non ha dato più notizie: "Dove sono? L'imbarcazione è in difficoltà e le persone a bordo sono nel panico. Dicono che alcuni sono vicini alla morte, hanno bisogno immediato di assistenza medica".Continua a leggere

Sos di Alarm Phone : “In mare una barca con 40 Migranti in preda al panico” : Una barca con 40 persone a bordo «in preda al panico» è in attesa di soccorso. Lo segnala su Twitter la Alarm Phone. «Circa due ore fa - scrive la Ong in un tweet di questa notte - siamo stati chiamati da una barca in pericolo nella zona #SAR di #Maltese. La barca era partita da #Libya più di 23 ore fa e trasportava circa 40 persone. Abbiamo avvisa...

Migranti - 120 persone alla deriva. Alarm Phone : «Avvertita Italia e Libia - non abbiamo risposte da ore» : Migranti, imbarcazione con 120 persone a bordo alla deriva davanti alle coste della Libia. Alarm Phone: «Avvertita Italia e Libia, non abbiamo risposte da ore». «L'Alarm...

Migranti : Alarm Phone - barca con 100 in pericolo in zona Sar Malta : Ci sarebbe "un'altra barca in pericolo" nella zona Sar maltese. A raccogliere la segnalazione è stata Alarm Phone, secondo cui "ci sono circa 100 persone a bordo che dicono di essere in mare già da 3 giorni. Abbiamo informato RCC Malta"

Nave italiana soccorre 50 Migranti. Alarm Phone accusa Malta : Nave italiana soccorre 50 migranti. Alarm Phone accusa Malta L’imbarcazione commerciale “Asso 25” avrebbe recuperato i migranti nel Mediterraneo e si starebbe dirigendo verso Lampedusa. Secondo il servizio di linea telefonica d'allarme, La Valletta avrebbe ignorato le richieste di soccorso Parole chiave: ...

Migranti : Alarm phone - 'nave commerciale con 50 persone diretta a Lampedusa' : Palermo, 7 giu. (AdnKronos) - E' diretta verso Lampedusa, secondo Alarm phone, la nave commerciale Asso 25 che ieri sera ha recuperato in mare 50 Migranti. "Secondo diverse fonti, Asso 25 ha eseguito un'operazione di salvataggio per una barca che ci aveva chiamato in precedenza. Riteniamo che si sti

Migranti - Alarm Phone : 50 verso Lampedusa : 23.32 La nave Asso25 ha soccorso 50 persone che si trovavano a bordo di un'imbarcazione in difficoltà nel Mediterraneo e probabilmente ora si sta dirigendo verso l'isola di Lampedusa. Lo riporta su Twitter Alarm Phone, servizio di raccolta segnalazioni di imbarcazioni in difficoltà nel Mediterraneo."Secondo diverse fonti, Asso25 ha effettuato un'operazione di salvataggio per la barca che ci aveva chiamato in precedenza. Crediamo si stia ...

Migranti : Alarm Phone - 'a bordo bimba 5 anni morta - subito soccorsi' : Palermo, 30 mag. (AdnKronos) - "I Migranti riferiscono che una bambina di 5 anni è morta a bordo. Alle 8.25h ci hanno detto che l’elicottero era ancora lì e di poter stabilire che la nave è un’imbarcazione militare. Siamo quasi certi che sia la P490 dell’ItalianNavy. Deve prestare soccorso immediato

Migranti - "barcone con 90 persone al largo della Libia - bimba morta". Alarm Phone accusa la Marina italiana : Un barcone con 90 Migranti a bordo in difficoltà nelle acque tra Libia, Malta e Tunisia e una bambina di 5 anni sarebbe morta. È Alarm Phone a comunicare su Twitter di essere stato contattato ieri sera dall'imbarcazione, riferendo che chi è a bordo ha visto vari velivoli e un elicottero militare nel

Migranti - Alarm Phone : naufragio di una nave al largo della Tunisia - Sky TG24 - : Alarm Phone lancia l'allarme su Twitter: "L'operazione di salvataggio è ancora in corso. Sedici persone sono state salvate dai pescatori". Poche ore prima, un'altra imbarcazione partita dalla Libia ...