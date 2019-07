Lutto per Peppino di Capri | “All’una di stanotte abbiamo dato a Giuliana le chiavi del

Lisa Martinek - Lutto in tv : dramma all'Elba - l'attrice tedesca morta per un malore durante un bagno in mare : dramma all'Isola d'Elba, l'attrice tedesca Lisa Martinek è morta per un malore mentre stava trascorrendo una vacanza in Italia. Per la 47enne star della tv, famosissima soprattutto in patria e sposata in seconde nozze con il regista italo-tedesco Giulio Ricciarelli, fatale un bagno in mare al largo

Alessio Bernabei Lutto - è dura per il cantante : “Grazie perché mi state vicino” : lutto per Alessio Bernabei: il cantante di Amici scrive su Instagram Alessio Bernabei ha annunciato un po’ di ore fa che suo nonno è morto: “Un saluto – queste le sue parole a commento della foto postata tra le sue Instagram stories – al Bernabei più grande! Ciao nonno, mi mancherai. Ti voglio bene”. Un […] L'articolo Alessio Bernabei lutto, è dura per il cantante: “Grazie perché mi state vicino” ...

Morgan/ Arriva lo sfratto per Marco Castoldi : "Come un Lutto!" - il suo sfogo : Marco Castoldi in arte Morgan: domani Arriva lo sfratto 'Come un lutto', le sue dichiarazioni tramite WhatsApp diffuse in una nota stampa.

Andrea Zelletta in Lutto! L'ex tronista ha perso la nonna : Andrea Zelletta, tronista uscente di Uomini e Donne, ha condiviso con i follower il dolore per la perdita della nonna: il suo messaggio sui social. Grave lutto per Andrea Zelletta, ex tronista di Uomini e Donne, che ha perso l’amata nonna nelle ultime ore: sul suo profilo Instagram il messaggio che ha voluto condividere con i fan.-- “Ciao nonnina, proteggimi da lì su”, ha scritto Zelletta sul suo profilo social, annunciando così di ...

Incidente Vibonese - Lutto cittadino a Soriano Calabro : 3 morti - fuori pericolo il quarto amico : Un Incidente stradale tra un furgone e una Volkswagen Golf è costato la vita a 3 giovani di Soriano Calabro. fuori pericolo il quarto ragazzo che viaggiava in auto con loro. Il sindaco Vincenzo Bartone ha proclamato il lutto cittadino: “La scomparsa di questi tre ragazzi mi ha profondamente colpito a livello personale perché li conoscevo tutti bene in quanto medico”.Continua a leggere

Volley in Lutto - è morto Miguel Angel Falasca : l’allenatore di Monza ci lascia per un arresto cardiaco : Il mondo del Volley è in lutto per la morte di Miguel Angel Falasca, allenatore del Monza femminile che milita in Serie A1 e che quest’anno si era spinto fino alle semifinali dei playoff scudetto. Il coach argentino è mancato nella mattinata di oggi in seguito a un arresto cardiaco, una vera e propria tragedia ha travolto il club brianzolo presieduto da Alessandra Marzari. Il 46enne era stato capace di conquistare la Challenge Cup con le ...

Uomini e Donne - Gemma Galgani non supera il Lutto : lo strazio 3 anni dopo e la canzone di Alberto Urso : strazio social per Gemma Galgani, la mitica dama di Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi su Canale 5. A distanza di tre anni, Gemma Galgani ha ribadito tutto il suo dolore per Piripicchio, uno dei suoi gatti che purtroppo è scomparso nel 2016. Una ferita che proprio non si rimargina. Su

Lutto mondiale per la morte di Zeffirelli - : Piera Anna Franini Tutti i media lo ricordano. Il Met: "Non c'è nulla di meglio del suo Falstaff" Da questa mattina, il feretro di Franco Zeffirelli sarà nella camera ardente allestita nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, a Firenze: la città dove il regista e scenografo nacque 96 anni fa. La salma ha così lasciato la casa romana dove ieri si è recato anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per rendere omaggio ...

Le notizie del giorno – Nuovo scandalo combine in Serie A - Lutto per Agnelli e clamorosa richiesta di Icardi : E’ una giornata triste per il mondo Juventus e per un grave lutto che si è verificato poco fa. Stava giocando a calcio all’Allianz Stadium, in occasione di un ritrovo annuale dei tanti rami della famiglia Agnelli ma è morto. Stiamo parlando di Clemente Ferrero de Gubernatis, 51 anni, nipote di Clara Nasi, cugina di Gianni Agnelli che ha accusato un malore e si è accasciato a terra. Gli altri familiare si sono subito resi conto della ...

Più forte della morte è l’amore! Meolo - Lutto cittadino per i funerali del nuotatore 16enne : Manuel Paulon, promessa del nuoto sedicenne, è morto in seguito a un incidente stradale a un centinaio di metri dalla sua abitazione di Meolo (Venezia). Il ragazzo viaggiava in sella alla sua moto e stava tornando a casa dall’allenamento svolto nella piscina della Piave Nuoto. Domani i funerali. “Più forte della morte è l’amore. Ciao Manuel”. A riprendere queste parole, scritte in un post su Facebook dalla mamma di Manuel Paulon, sedicenne ...