Live | Barbara d’Urso replica alle accuse di flop | “Parlano i fatti”

Domenica Live : Barbara d’Urso sostituita da una fiction su Canale 5 : Barbara d’Urso, Domenica Rewind finisce: al suo posto una fiction in replica Sesta e ultima puntata di Domenica Live, o meglio Domenica Rewind, oggi a partire dalle 17.20 circa su Canale 5: la seguitissima trasmissione Domenicale della rete ammiraglia Mediaset, lo ricordiamo, è finita il 19 maggio scorso. Tuttavia, dalla settimana successiva (quindi da Domenica 26 maggio), Barbara d’Urso come ogni anno è rimasta in onda con un mix di ...

Live-Non è la d'Urso - la strana scelta di Mediaset : contro chi schierano il programma di Barbara D'Urso : Live-Non è la D'Urso torna la prossima stagione ma cambia il giorno di programmazione. A pochi giorni dalla presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset, il giornale Chi rivela che la trasmissione condotta da Barbara D'Urso, cominciata come un esperimento su Canale 5 lo scorso marzo e diventata un su

Live Non è la d’Urso alla domenica sera : chi sfida Barbara d’Urso : Barbara d’Urso spostata: Live Non è la d’Urso sfiderà Fazio, Le Iene e le fiction di Rai1 Si prospetta un autunno di fuoco per Barbara d’Urso. La stakanovista di Canale5 infatti, condurrà – secondo il settimanale Chi – la seconda edizione di Live Non è la d’Urso in un altro giorno rispetto a quello cui siamo stati abituati a vederlo, ossia il mercoledì. Infatti, dalla prossima stagione televisiva Barbara ...

Barbara D’Urso ‘congelata’ : cosa va in onda al posto del suo Live : Barbara D’Urso la aveva annunciato. A niente erano servite le richieste di Pier Silvio Berlusconi. La risposta della signora della tv era stata netta: “Ho bisogno di riposo”. Così erano stata cancellate le ultime due puntata di ‘Live – Non è la D’Urso’, da stasera al suo posto ecco Riviera. Si tratta di un thriller che sarebbe dovuto approdare su Canale 5, già a settembre del 2018 e che solo adesso è finalmente arrivato, ogni mercoledì in prima ...

Barbara d’Urso : Giovanni Ciacci lascia Detto Fatto per Live? : Detto Fatto: Giovanni Ciacci ha abbandonato il programma per Barbara d’Urso? E’ ormai ufficiale che Giovanni Ciacci non sarà presente nella prossima edizione di Detto Fatto. Ad annunciarlo è stato il diretto interessato che per l’occasione è stato intervistato da FQMagazine, dove ha perfino rivelato il motivo che lo ha spinto a dire addio alla trasmissione. Ho ricevuto una proposta interessante in un programma che è nelle ...

Barbara d’Urso festeggia il successo di Live e presenta la voce “misteriosa” : Barbara d’Urso scatenata al party con lo speaker di Live Non è la d’Urso Barbara d’Urso è finalmente riuscita ad andare in vacanza. La conduttrice di Canale 5, è stata una delle protagoniste assolute di questa stagione televisiva che l’ha vista al timone di ben quattro programmi, tutti seguitissimi: Pomeriggio 5, Domenica Live, Grande Fratello […] L'articolo Barbara d’Urso festeggia il successo di Live e ...

Live-Non è la D'Urso - Barbara D'Urso : "Il caso Pamela Prati è giudiziario" - il bimbo che faceva la chemio : Live - Non è la D'Urso ha chiuso una stagione di successi. E la padrona di casa non nasconde la soddisfazione. "Rischiare di fare una prima serata lunga, solo di parlato, era rischioso. Ci speravamo, ma non mi aspettavo tutto questo successo", racconta Barbara D'Urso a Circo Massimo, su Radio Capita

Live-Non è la D'Urso - Morgan dà della drogata ad Asia Argento? Barbara D'Urso lo azzera : Morgan ha fatto infuriare anche Barbara D'Urso. Ospite dell'ultima puntata (quella di ieri 19 giugno) di Live-Non è la D'Urso, Maco Castoldi è tornato a inveire contro la sua ex Asia Argento. La scorsa settimana l'aveva definita "insegnante di tossicodipendenza" e ieri, all'invito di Platinette di r

Chiude Live Non è la d’Urso - Barbara confessa : ‘Uso le luci per insicurezza’ : La prima stagione di Live Non è la d’Urso Chiude con 2.620.000 telespettatori e il 18.3% di share (19.4% di share sul target commerciale). Ospiti dell’ultima puntata due delle protagoniste della stagione Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo, ma anche Morgan coinvolto nelle ultime settimane in un problema di sfratto. 14 settimane di messa in onda per un programma nuovo cucito a misura sulla sua padrona di casa: Barbara ...

Live – Non è la D’Urso : Barbara mostra i messaggi dell’avvocato Irene Della Rocca con la richiesta del cachet di Pamela Prati : Barbara mostra i messaggi di Irene Della Rocca - Live “A me le bugie non piacciono“. Con queste parole Barbara D’Urso ha scelto di smentire l’avvocato Irene Della Rocca, scaricata da Pamela Prati per aver chiesto, la scorsa settimana, un cachet (di cui lei non sapeva nulla!) pari a 60mila euro per la sua partecipazione – poi saltata – a Live – Non è la D’Urso. Il legale ha tenuto a precisare che ...

Barbara d’Urso dopo Live fa una confessione su Maria De Filippi : Live: Barbara d’Urso svela cos’ha Maria De Filippi che lei non ha Barbara d’Urso è stata recentemente intervistata da La Repubblica. Il noto giornale, ovviamente, non poteva non ripercorrere lo straordinario successo ottenuto dalla bella conduttrice partenopea durante il corso di questa stagione televisiva. Ormai, la conduttrice di Live Non è la d’Urso, insieme a Maria De Filippi, è una delle colonne portanti di ...

“Programma chiuso”. Stop inaspettato per ‘Live’ - la decisione è stata proprio di Barbara D’Urso : cosa è successo : Barbara D’Urso dice basta. Anche l’inossidabile signora del Trash finisce con l’esaurire le energie, come ha spiegato nell’ultimo post del suo profilo Instagram ufficiale. Davanti alle richieste di Mediaset, che aveva chiesto di proseguire la messa in onda di Live con altre due puntate oltre quella che andrà in onda stasera 19 Giugno, Barbara D’Urso ha detto ‘no’, preferendo concedere del tempo a se stessa e alla propria famiglia per ricaricare ...

