L' autosospeso torna

(Di giovedì 4 luglio 2019), ma fino a un certo punto. Ecco Luca Lotti, all’uscita da Laganà, un ristorante a due passi da Montecitorio, dove ha pranzato col suo portavoce Luca Di Bonaventura: “Ma sta scherzando? – dice - Perché non dovrei andare a Montecatini?”. A Montecatini Terme, proprio come accadeva nei partiti di una volta, si riunisce venerdì la “sua” corrente, Base riformista, il cui acronimo è Br.Lotti è uno abile, molto “scafato”, come si dice a Roma. Se vuole parlare, parla, sennò è complicato estorcergli qualcosa. Ama farsi seguire dai giornalisti, anche sotto la canicola, consegnando monosillabi, perché fa status e perché il Potere fa così, soprattutto quando sconfina nell’intrigo e nell’opacità. Per poi finire, al termine dell’inseguimento, con i ...

