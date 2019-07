forzazzurri

(Di giovedì 4 luglio 2019), illa: ladi ADL e, illa: ladi ADL e. Con oltre 300 milioni già spesi, ilMadrid si può definire, fino a questo momento, la regina del calciomercato. Sarà per questo che Florentino Perez, patron dei Blancos, proprio non ci sta a mollare il fantasista colombiano alle condizioni che il Napoli ha posto per portare il giocatore alla corte di Carlo Ancelotti, col quale c’ è un legame particolare. E così l’ accordo tra tra le parti continua a tardare. Questo perché ilMadrid continua a chiedere 42 milioni di euro per il cartellino di, escludendo eventuali formule di prestito. In pratica la steffa cifra fissata con il Bayern Monaco per il riscatto non esercitato. L’ edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, fa il ...

ForzAzzurri1926 : Intoppo James Rodriguez, il Real alza la posta: la strategia di ADL e Mendes - EmanueleFire : @1926pe @SpudFNVPN @sscnapoli Io oltre a fidarmi di Spud ascolto anche le mie sensazioni. Tutto porta Manolas al Na… - TornaNapoli : @Torrenapoli1 @dawidh777 @marcorammat77 @MrAncelotti @ADeLaurentiis Gianlu per james si parlava di intoppo burocrat… -