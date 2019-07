Il giallo di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori e l’apertura di due tombe al cimitero

meteoweb.eu

(Di giovedì 4 luglio 2019) A 36 anni dalla scomparsa di, nuovo capitolo del. Il Tribunale del Vaticano ha disposto l’apertura di duepresenti nelTeutonico che si trova all’interno della Santa Sede. Alle 8 del mattino di giovedi prossimo 11 luglio queste dueverranno aperte per vedere se si trovino effettivamente lì i resti della 15enne scomparsa il 22 giugno 1983, così come segnalato da fonti anonime e non. La vicenda è stata nuovamente approfondita a “La Storia Oscura” su Radio Cusano Campus. Al microfono di Fabio Camillacci, l’avvocato Laura Sgrò, legale della famigliaha detto: “Finalmente qualcosa si è mosso ma non è certo cambiato il vento. E’ comunque un inizio di cooperazione e di collaborazione da parte del Vaticano. Sicuramente è un atto molto forte, coraggioso del Segretario di Stato cardinale Pietro Parolin che ringrazio pubblicamente perché ...

