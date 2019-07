EA non si reputa la peggiore compagnia dell' industria | semplicemente i suoi errori fanno

eurogamer

(Di giovedì 4 luglio 2019) Non è un segreto che EA viene considerata come unae peggiori compagnie che ruotano attorno all'videoludica, del resto ha anche vinto il premio come peggioroccidentale per due anni di fila (2012 e 2013).Come riporta WCCFTECH, negli ultimi anni le cose per l'azienda non sono migliorate molto, basta considerare il polverone relativo al binomio loot box e Star Wars Battlefront II, senza contare il recente flop di titoli come Mass Effect Andromeda ed Anthem. Matt Bilbey (Executive Vice President of strategic growth ha commentato l'argomento durante una recente intervista:"Sono in EA da 25 anni e devo ancora lottare con con il fatto che il pubblico ci percepisce come un gruppo di cattivoni. Amiamo giocare e sviluppare giochi, purtroppo però quando commettiamo alcuninei nostri prodotti,molto rumore."Leggi altro...

