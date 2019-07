Calciomercato Roma | Strootman può tornare | scambio con Nzonzi?

Calciomercato Roma news/ No al ritorno di Strootman - Bartra lontano - Ultime notizie - : Calciomercato Roma news: Ultime notizie giovedì 4 luglio. E' Mancini il dopo Manolas: ecco tutte le voci e indiscrezioni sulle trattative di mercato.

Calciomercato Roma - offerti Defrel o Karsdorp per Veretout : no Fiorentina - solo 25M cash : La Fiorentina rifiuta la proposta della Roma di inserire Defrel o Karsdorp nell’affare Veretout: i giallorossi hanno scelto Mancini per la difesa.“powered by Goal”La Roma prova a spingere sull’acceleratore nell’operazione con la Fiorentina per Jordan Veretout. Decisi a battere la concorrenza di Napoli e Milan, entrambi interessati al centrocampista francese, i giallorossi ieri hanno provato a smuovere la trattativa ...

Calciomercato Inter – Il Cagliari accetta l’offerta della Roma per Barella - ma il giocatore vuole solo i nerazzurri : Il Cagliari accetta l’offerta della Roma per Barella, ma il giocatore vuole solo l’Inter: se le parti dovessero riprendere le trattative si arriverà alla chiusura La cessione di Barella inizia a farsi complicata. Inter e Cagliari avevano un accordo di massima sulla base di 36 milioni più bonus e il giocatore aveva già dato il suo ok. Al momento dell’accordo finale però, l’Inter è ‘scomparsa’, per usare le parole del presidente Giulini, ...

Calciomercato Roma – Pressing sull’Atalanta per Mancini - intanto El Shaarawy accetta l’offerta dello Shanghai : Il club giallorosso continua a lavorare per Gianluca Mancini, mentre El Shaarawy ha accettato l’offerta dello Shanghai Shenhua Continua il Pressing della Roma nei confronti dell’Atalanta, l’obiettivo è Gianluca Mancini: profilo scelto dal club giallorosso per rinforzare il proprio reparto difensivo. La società del presidente Pallotta ha messo sul piatto 22 milioni di euro più 3 di bonus, una proposta che non convince i ...

Calciomercato giovedì 4 luglio : riecco Buffon. Joao Pedro all’Atalanta. Higuain-Roma - c’è la svolta! : Calciomercato 4 luglio- Ecco tutte le trattative di oggi giovedì 4 luglio. JUVENTUS– Visite mediche per Buffon al J Medical poi, nel pomeriggio, firma e ufficialità dell’operazione. Juventus forte anche su De Ligt, affare che potrebbe decollare nel corso dei prossimi giorni. 75 milioni di euro la richiesta dell’Ajax. MILAN– Da risolvere il mistero trequartista. […] L'articolo Calciomercato giovedì 4 luglio: riecco ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno – Nome nuovo per l’attacco dell’Inter - il Napoli è scatenato : la Roma ‘italiana’ : Avrebbe dovuto essere la stagione della consacrazione dopo la semifinale di Champions dell’anno scorso ed i buoni propositi estivi. Ma è accaduto invece tutto il contrario: annata fallimentare per la Roma, con la rivoluzione tecnica attuata in inverno e la ‘deRomanizzazione’ avvenuta poche settimane fa. Si riparte, con tante critiche e nuovi progetti. Tra questi, un allenatore straniero ma ‘frizzante’ e sbarazzino. Il tecnico, sì, ma non ...

Calciomercato Roma - Veretout non si sblocca : fumata grigia : Fiorentina e Roma non hanno ancora trovato un’intesa per il trasferimento di Jordan Veretout in giallorosso: manca la fumata bianca.“powered by Goal”Sembrava essere giunta ad un passo dalla conclusione la corsa che porta a Jordan Veretout, ma a quanto pare bisognerà attendere ancora un po’ prima di conoscere l’esito finale.I dirigenti della Fiorentina, dopo aver incontrato nella giornata di martedì il Milan, nelle scorse ore hanno avuto un ...

Calciomercato Roma - Zaniolo puntato dal Tottenham : Aldeweireld in cambio : Il Tottenham vuole approfittare dell’interesse giallorosso per Aldeweireld e puntare in maniera decisa all’acquisto di Zaniolo.“powered by Goal”Il Tottenham torna all’attacco per Nicolò Zaniolo. Stavolta con un’arma in più: Toby Alderweireld. Visto l’intesse della Roma per il difensore belga, infatti, gli Spurs vogliono puntare al giovane centrocampista italiano grazie alla cessione del 30enne giocatore di ...

Calciomercato Roma - le ultime : Barella sempre più lontano - ma Mancini è ad un passo : Roma sempre molto attenta alle situazioni riguardanti Barella e Mancini, uno sempre più lontano e l’altro sempre più vicino. Sembrava fatta perché il centrocampista del Cagliari potesse approdare in giallorosso, specie dopo le parole del presidente dei sardi Giulini, ma la volontà del calciatore sembra ben diversa, e si chiama Inter. Tra l’altro, a Milano è stato avvistato il suo agente, e quello di Nainggolan, Alessandro ...

Calciomercato Roma - offerta a Nübel per la porta : concorrenza di Atletico e Bayern : Dopo il flop di Robin Olsen e il ‘traghettatore’ Antonio Mirante, la porta della Roma è in cerca di un nuovo titolare per la nuova stagione da regalare a Fonseca. Il nome nuovo è quello di Alexander Nübel.Secondo ‘Goal’, i giallorossi avrebbero messo nel mirino l’estremo difensore classe 1996, di proprietà dello Schalke 04. II portiere tedesco avrebbe anche già riceuvto un’offerta dalla squadra della ...

Calciomercato Roma News/ Rinnovo difficile per El Shaarawy - Ultime notizie - : Calciomercato Roma News: Ultime notizie mercoledi 3 luglio. La squadra giallorossa continua nelle sue operazioni estive: ecco tutte le voci e indiscrezioni.

Calciomercato Juventus : Higuain - Perin - Zaniolo tra le trattative aperte con la Roma : Il Calciomercato della Juventus si intreccia con quello della Roma. Sono tre i tavoli aperti tra le due società dopo che è andato in porto lo scambio Spinazzola-Pellegrini senza troppe difficoltà. Petrachi sta lavorando per portare nella Capitale Higuain e avrebbe già preparato un’offerta. I bianconeri devono invece cedere Perin per fare spazio al ritorno di Buffon e i giallorossi sono a caccia di un portiere anche se l’ex Genoa non sembra in ...

Calciomercato Roma News/ Gerson in stallo : Torino vuole Perotti - Ultime notizie - : Calciomercato Roma News: Ultime notizie mercoledi 3 luglio. La squadra giallorossa continua nelle sue operazioni estive: ecco tutte le voci e indiscrezioni.

Calciomercato - Real Betis in pressing per Lunin : il suo arrivo favorirebbe il passaggio di Lopez alla Roma : Il Betis sta spingendo con il Real per avere Lunin, il suo arrivo libererebbe Pau Lopez che sarebbe libero di trasferirsi alla Roma Un valzer di portieri è pronto a partire in Europa, coinvolgendo anche la Roma che è a caccia da tempo di un estremo difensore. L’obiettivo è Pau Lopez, giocatore che il Real Betis non ha al momento intenzione di cedere senza trovare prima un sostituto. Il prescelto dovrebbe essere Andrey Lunin, portiere ...