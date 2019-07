ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2019) A novembre scorsoquindicenni hanno segregato e picchiato unin un garage di: per questo motivo sono statiper. È una decisione a suo modo storica quella del Tribunale per i minorenni di Milano, visto che è lache in Italia a qualcuno viene inflitta una pena per questo tipo di reato. La conferma è arrivata direttamente dal procuratore Ciro Cascone. La legge che ha introdotto nel nostro Paese il reato dirisale a poco più di un anno fa e, ha spiegato Cascone, “la cronaca giudiziaria ha registrato finora due sue applicazioni”, accomunate dal fatto di “essere intervenute nell’ambito di rapporti orizzontali” su soggetti non ancora maggiorenni. La, ha proseguito il procuratore, “è l’ordinanza del 23 novembre 2018 del Gip del Tribunale per i minorenni di Milano” che ha portato ...

Corriere : Quindicenne seviziato nel box, quattro anni ai bulli: è la prima condanna per «tortura» in Italia - lucafaccio : Varese, in quattro picchiano un coetaneo 15enne: condannati per tortura. È la prima volta in Italia… - domasibarita : RT @Corriere: Quindicenne seviziato nel box, quattro anni ai bulli: è la prima condanna per «tortura» in Italia -