Sony ha intenzione di acquisire lo studio dietro Control | Remedy?

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Come vi avevamo annunciato pochi giorni fa, Shuhei Yoshida si era recato nel mese di maggio ad Helsinki per fare visita a, lasciando trasparire una possibile collaborazione tra lo.Ora, secondo quanto riportato da Gamesradar, sembra chestia pensando di, aggiungendolo così alla lista di studi che già la società nipponica detiene.Se questo risulta essere vero, ciò significa che qualsiasi sequel di Alan Wake non ancora annunciato potrebbe essere un'esclusiva per PS4 (o PS5 ), così come qualsiasi sequel del prossimo gioco delloin uscita,. In particolare il rumor svela che quest'offerta è stata sentita da un grande numero di fonti. Tuttavianel corso degli anni ha mantenuto la sua indipendenza negli anni ed è strano quindi che accolga l'idea di questa acquisizione.Leggi altro...

Eurogamer_it : #Sony è in procinto di acquisire #Remedy? - Lauralink2me : PlayStation 5 avrà più esclusive ad alto budget: Sony ha intenzione di ampliare alcuni dei suoi team di sviluppo pe… -