Scalda troppo il Huawei P20 Lite con EMUI 9 1? Consigli in attesa del fix

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Capita a più di qualcuno che ilP20con9.1 scaldi un po'in questo momento. Senza dare colpa alle temperature estreme di questi giorni estivi, è pur vero che la causa dell'anomalia risiede di certo nell'ultimo update software , utile ma anche corposo. Episodi di surrimento sulP20con9.1 a bordo sono stati sperimentati anche nella nostra redazione con un esemplare dello smartphone in test. Allo stesso tempo, non sono pochi anche i lettori che hanno riportato la loro esperienza negativa al riguardo nei commenti ad un altro approfondimenti sulle nostre pagine, relativo alle vibrazioni indesiderate sul telefono in questione. Insomma, il problema esiste e non può essere negato. Perché si verificano appunto episodi di surrimento sulP20? Con9.1 a bordo del telefono, quest'ultimo è stato di certo maggiormente ...

OptiMagazine : Scalda troppo il #HuaweiP20Lite con EMUI 9.1? Consigli in attesa del fix - MarcoN1979 : @SalGal1899 Che devo dirti, non riesco ad uniformarmi alla mediocrità degli ultimi 5 anni, magari sono troppo esige… - RikiGodsmack : @AdryWebber Vabe la tessta a cono si scalda troppo con queste tenperature eative e va in loop.. -