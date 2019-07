Palinsesti Rete 4 | autunno 2019

davidemaggio

(Di mercoledì 3 luglio 2019)4 La rivoluzione ha bisogno di pause, almeno quella di4. Dopo una stagione carica di novità, che ha visto ladiretta da Sebastiano Lombardi puntare maggiormente sull’informazione, per l’non ci sono cambiamenti in arrivo: niente innesti e nuovi volti stavolta, anzi, una prematura ed inattesa uscita di scena. Roberto Giacobbo, il cui arrivo su4 fu annunciato poco più di un anno, è già pronto a fare i bagagli e trasferirsi insieme al suo programma su Italia 1: Freedom – Oltre il Confine, infatti, andrà in onda d’ora in poi sullagiovane Mediaset. Una perdita non da poco, che fino a qualche mese fa non era di certo paventata, dal momento che in un’intervista a Panorama dello scorso aprile, Lombardi annunciava il ritorno dell’ex conduttore di Voyager per il prossimo settembre. Giacobbo non sarà comunque ...

