NBA – Warriors | Klay Thompson operato al crociato | i tempi di recupero sono lunghissimi

Mercato NBA – Glenn Robinson saluta Detroit : sarà un giocatore dei Golden State Warriors : Glenn Robinson III ai Golden State Warriors:, un contratto biennale al minimo salariale per l’ex Pistons Continuano i colpi di Mercato NBA, i Golden State Warriors, reduci dalla sconfitta contro i Toronto Raptors nelle Finals, stanno costruendo la nuova squadra per una stagione impeccabile. Dopo il rinnovo di Thompson e l’addio di Durant, i vice-campioni NBA hanno deciso di ingaggiare Glenn Robinson III. Dopo la firma di Willie ...

Mercato NBA – Warriors - ecco il nuovo centro : c’è la firma di Willie Cauley-Stein : Willie Cauley-Stein sarà il nuovo centro dei Golden State Warriors: l’ex Sacramento Kings firma poco sopra il minimo salariale Lasciato andare DeMarcus Cousins e le sue esorbitanti (com’è giusto che sia) richieste contrattuali, gli Warriors hanno scandagliato il Mercato dei free agent alla ricerca di un nuovo centro. La franchigia della Baia, secondo The Athletic, ha messo sotto contratto Willie Cualey-Stein per una cifra vicina ai 2 ...

NBA – I Golden State Warriors omaggiano Kevin Durant : ritirata la maglia numero 35 : I Golden State Warriors hanno deciso di omaggiare Kevin Durant ritirandone la maglia numero 35. Il co-proprietario della franchigia, Joe Lacob, lo ha reso noto con un comunicato ufficiale Kevin Durant ha lasciato il segno in casa Warriors. Tre presenze alle Finals, due titoli NBA con relativi titoli MVP, nonchè un mix di talento e personalità che lo hanno reso il vero valore aggiunto dei Golden State Warriors, considerati una delle ...

Mercato NBA – Thompson-Warriors - è fatta : accettato il maxi rinnovo : Klay Thompson ha accettato l’offerta proposta dai Golden State Warriors: i dettagli Il rinnovo era nell’aria e sembra essere finalmente arrivato: Klay Thompson avrebbe accettato la maxi offerta dei Golden State Warriors. I vice-campioni NBA non avevano intenzione di lasciarsi sfuggire il loro cestista, seppur in infortunato e costretto a saltare parte della prossima stagione, tanto da offrirgli un contratto quinquennale da 190 ...

Mercato NBA – Warriors all-in su Klay Thompson! Proposto un maxi rinnovo : ecco i dettagli : Offerta mostruosa per Thompson da parte degli Warriors: Golden State non ha intenzione di lasciarsi scappare il cestista Dopo il ko nelle Finals di NBA contro i Toronto Raptors, i Golden State Warriors sono già al lavoro per il futuro del team. Il Mercato NBA infiamma l’estate 2019 tra importanti trasferimenti e tanti rinnovi. Gli Warriors, in particolar modo, puntano tutto sul rinnovo di Klay Thompson: la squadra di Golden State non ...

NBA – Klay Thompson mette gli Warriors alle strette - massimo salariale o addio : Lakers e Clippers monitorano la situazione : Klay Thompson mette alle strette i Golden State Warriors: senza il massimo salariale sarà addio. Lakers e Clippers seguono con attenzione l’evolversi della vicenda Per i Golden State Warriors sarà un’estate nella quale operare con grande attenzione. Il salary cap ristretto e i tanti contratti importanti da rinnovare potrebbero cambiare il volto della franchigia che negli ultimi anni ha dominato la lega. DeMarcus Cousins è ...

NBA – Kevin Durant non esercita la player option con gli Warriors : il giocatore valuta offerte da… New York! : Kevin Durant ha deciso di non esercitare la player option presente nel suo contratto con i Golden State Warriors: KD sarà uno tra i free agent più ambiti nonostante l’infortunio La notizia era nell’aria da diverso tempo, mancava solo la conferma. L’ufficialità l’ha data l’insider ESPN più famoso, Adrian Wojnarowski: Kevin Durant sarà free agent. KD, attualmente ai box per la rottura del tendine d’Achille, ha deciso di uscire dal contratto ...

NBA Finals 2019 : i Toronto Raptors trionfano sui Warriors e fanno la storia : NBA Finals 2019: i Toronto Raptors trionfano sui Warriors e fanno la storia Un’impresa impossibile sulla carta al di là dell’immaginario collettivo. Una mission impossible a detta di tutti fin dai suoi albori, fin dalla vigilia di queste Finals. Eppure talvolta i sogni all’apparenza più impossibili sanno divenire una straordinaria realtà. E così è stato. I Toronto Raptors riescono nell’impresa di battere i due volte ...

NBA - Golden State Warriors giù dal trono : i Toronto Raptors conquistano il loro primo titolo in una gara6 da pelle d’oca : Se qualcuno si fosse azzardato a dirlo, a inizio stagione, nessuno ci avrebbe creduto. Perché loro, i Golden State Warriors, non erano solo i più forti: erano, se possibile, ancora più forti. In pratica, inarrivabili. Eppure i Toronto Raptors ce l’hanno fatta. Dopo una stagione regolamentare da primi della classe nella East Conference, gli uomini di Nick Nurse hanno coronato il sogno: superando i campioni in carica in gara6 per 114 a 110, ...

Toronto campione NBA - primo titolo fuori dagli Usa : Warriors ko : OAKLAND Un drammatico finale per gara 6 delle Nba Finals: ko Durant, ko durante la gara in casa Warriors per l'alttra stella Klay Thompson, Golden State Warriors ko e vittoria ai Toronto Raptors...

Toronto campione NBA - Warriors ko : è il primo titolo fuori dagli Usa : OAKLAND Un drammatico finale per gara 6 delle Nba Finals: ko Durant, ko durante la gara in casa Warriors per l'alttra stella Klay Thompson, Golden State Warriors ko e vittoria ai Toronto Raptors...

LIVE Golden State-Toronto NBA - Finals 2019 in DIRETTA : Warriors avanti a fine terzo quarto (88-86) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La notizia intanto è quella che Klay Thompson non tornerà in campo. 91-91 TRIPLA DI VANVLEET! 91-88 Penetrazione vincente di Cook. 89-88 Layup di Ibaka. 89-86 Piazzato di Ibaka. 89-84 Un solo libero per Cousins. FINISCE IL terzo quarto! Non vale l’ultimo tap in offensivo di Leonard. Golden State è avanti di due punti, ma ha perso anche Klay Thompson, che è rientrato negli spogliatoi per ...

VIDEO NBA Finals 2019 - Toronto Raptors-Golden State Warriors : le più belle azioni di gara-5 : Come in ogni notte di Finals, anche in gara-5 si è visto lo spettacolo di ciò che può accadere in incontri decisivi come questo, tra stoppate, passaggi difficili da credere se non fossero veri e triple di un’importanza capitale. I primi due posti della top 5 di stanotte vanno, per forza di cose, agli Splash Brothers: Steph Curry e Klay Thompson, capaci di far letteralmente risorgere dalle ceneri i Golden State Warriors e di portare a ...

Finals NBA – Infortunio Kevin Durant - parla il gm Warriors : “recupero non affrettato - date pure la colpa a me” : Possibile rottura del tendine d’Achille per Kevin Durant: il gm degli Warriors, Bob Mayers, fa chiarezza sulle condizioni e sulle dinamiche dell’Infortunio del cestista degli Warriors Golden State si porta a casa Gara-5 ma non riesce a sorridere. La franchigia campione NBA perde Kevin Durant per Infortunio: si teme la rottura del tendine d’Achille. In conferenza stampa, il gm Bob Mayers fa luce sulle condizioni del ...