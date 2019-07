LIVE Fabbiano-Karlovic | Wimbledon 2019 in DIRETTA | 6-3 6-7 | tie-break a favore del croato

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 3 luglio. Fabbiano-Karlovic un set pari. Wawrinka e Opelka al quinto. In campo Pliskova : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di Wimbledon. Sui celebri campi di Church Road lo spettacolo non mancherà di certo anche in questo mercoledì, dove cominceranno i match di secondo turno. Andreas Seppi e Thomas Fabbiano vanno a caccia del terzo turno. Sono loro i due azzurri che scenderanno in campo nella giornata di oggi. L’altoatesino se la vedrà con l’argentino Guido Pella, testa di serie numero 26, e ...

LIVE Fabbiano-Karlovic - Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-3 6-6 - tie-break del secondo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-5 SET POINT FABBIANO: dritto lungo di Karlovic 5-5 Ottima prima di Fabbiano 4-5 Non supera la rete il passante di dritto lungolinea di Fabbiano in risposta 4-4 Si prende il punto a rete Karlovic 4-3 Servizio vincente di Fabbiano 3-3 Perde il controllo del rovescio Karlovic, si cambia campo 2-3 Ace numero 15 di Karlovic 2-2 Servizio e smash di dritto di Karlovic 2-1 Aggredisce Karlovic ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 3 luglio. Fabbiano avanti 6-3 con Karlovic - fasi decisive del secondo set. Wawrinka in vantaggio con Opelka. In campo Pliskova : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di Wimbledon. Sui celebri campi di Church Road lo spettacolo non mancherà di certo anche in questo mercoledì, dove cominceranno i match di secondo turno. Andreas Seppi e Thomas Fabbiano vanno a caccia del terzo turno. Sono loro i due azzurri che scenderanno in campo nella giornata di oggi. L’altoatesino se la vedrà con l’argentino Guido Pella, testa di serie numero 26, e ...

LIVE Fabbiano-Karlovic - Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-3 5-6 - azzurro avanti contro il gigante croato : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-6 Ace centrale di Karlovic 40-30 Serve al corpo Karlovic 30-30 Pessimo errore di rovescio di Karlovic 30-15 Ancora malamente a rete Karlovic 30-0 Serve bene Karlovic 15-0 Ace numero 13 di Karlovic 5-5 Tiene molto facilmente Fabbiano 40-15 Fabbiano con servizio e dritto 30-15 Riga presa da Fabbiano con la prima 15-15 Buona prima di Fabbiano 0-15 Sbaglia in uscita dal servizio Fabbiano 4-5 ...

LIVE Fabbiano-Karlovic - Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-3 3-4 - azzurro avanti contro il gigante croato : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-4 Servizio vincente di Karlovic che si salva Vantaggio Karlovic, dodicesimo ace 40-40 Ace di Karlovic 30-40 Servizio e volée di rovescio di Karlovic 15-40 DUE PALLE BREAK FABBIANO: seconda al centro e poi dritto da metà campo che finisce lunghissimo 15-30 Primo doppio fallo di Karlovic 15-15 Breve scambio a rete vinto da Fabbiano 15-0 Gran prima di Karlovic 3-3 Ottimo game di Fabbiano che ...

LIVE Fabbiano-Karlovic - Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-3 2-1 - azzurro avanti contro il gigante croato : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Servizio vincente di Karlovic 2-2 Servizio e dritto per tenere a zero per Fabbiano 40-0 Fabbiano si difende sui missili terra-aria di Karlovic che poi sbaglia l’approccio a rete di rovescio 30-0 Scambio lungo concluso da un gran bel passante di dritto in diagonale! 15-0 Buon primo punto di Fabbiano 1-2 Appoggia la volée Karlovic e mantiene il vantaggio nel secondo set 40-15 Ace di ...

LIVE Fabbiano-Karlovic - Wimbledon 2019 in DIRETTA : 3-2 - nessun problema al servizio per entrambi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Sbaglia la risposta sulla seconda Karlovic 15-15 Brillante smash in avanzamento di Fabbiano 0-15 Comincia male Fabbiano 3-3 servizio vincente di Karlovic che si salva Vantaggio Karlovic: seconda impossibile da controllare 40-40 Volée di rovescio lunga di Karlovic sulla seconda 40-30 Sbaglia la volée bassa di rovescio nell’approccio a rete Karlovic 40-15 servizio e smash dagli ...

LIVE Fabbiano-Karlovic - Wimbledon 2019 in DIRETTA : 2-1 - nessun problema al servizio per entrambi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Lungo il dritto di Karlovic, tiene a 15 Fabbiano 40-15 Spinge con il dritto Fabbiano approfittando della poca mobilità di Karlovic 30-15 Gran risposta di Karlovic 30-0 Spinge ancora molto bene Fabbiano con il dritto 15-0 servizio e dritto di Fabbiano 1-1 Tre ace di Karlovic che tiene la battuta 40-15 servizio vincente di Karlovic 30-15 Ace di Karlovic 15-15 Nulla da fare sul servizio di ...

LIVE Fabbiano-Karlovic - Wimbledon 2019 in DIRETTA : si comincia sul Court 14! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Al servizio Fabbiano 13:33 Fabbiano e Karlovic stanno per cominciare il loro incontro! 13:31 Giudice di sedia è il celebre francese Kader Nouni, storica istituzione del mondo WTA 13:27 Sono entrati in campo Fabbiano e Karlovic. Per rendere l’idea della differenza d’altezza tra i due, la fine della testa del pugliese arriva alla spalla del croato. 13:25 Non ci sono precedenti tra ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 3 luglio. Wawrinka e Svitolina indietro di un set. Più avanti Fabbiano e Seppi : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di Wimbledon. Sui celebri campi di Church Road lo spettacolo non mancherà di certo anche in questo mercoledì, dove cominceranno i match di secondo turno. Andreas Seppi e Thomas Fabbiano vanno a caccia del terzo turno. Sono loro i due azzurri che scenderanno in campo nella giornata di oggi. L’altoatesino se la vedrà con l’argentino Guido Pella, testa di serie numero 26, e ...

LIVE Fabbiano-Karlovic - Wimbledon 2019 in DIRETTA : l’azzurro sfida senza paura il gigante croato : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno del torneo di Wimbledon tra Thomas Fabbiano e il croato Ivo Karlovic. Dopo la bellissima vittoria in cinque set sulla testa di serie numero 7, il greco Stefanos Tsitsipas, Fabbiano torna a varcare le Doherty Gates per affrontare i 211 centimetri di Karlovic, che all’esordio ha eliminato per 6-4 6-4 7-6(4) Andrea Arnaboldi, passato dalle qualificazioni. Il quarantenne di ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 3 luglio. Fabbiano insegue una nuova impresa con Karlovic. C’è anche Seppi : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di Wimbledon. Sui celebri campi di Church Road lo spettacolo non mancherà di certo anche in questo mercoledì, dove cominceranno i match di secondo turno. Andreas Seppi e Thomas Fabbiano vanno a caccia del terzo turno. Sono loro i due azzurri che scenderanno in campo nella giornata di oggi. L’altoatesino se la vedrà con l’argentino Guido Pella, testa di serie numero 26, e ...

Diretta Wimbledon 2019/ Fabbiano Karlovic streaming video tv - risultato LIVE - tennis - : Diretta Wimbledon 2019 Fabbiano Karlovic streaming video e tv: cronaca live delle partite che mercoledì 3 luglio si giocano nel secondo turno dello Slam.

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 1° luglio. Impresa Fabbiano - Tsitsipas ko!!! Bene anche Seppi - out Sonego. Sorprende la giovanissima Gauff : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.10: Kecmanovic comincia con il piglio giusto il quarto set contro Carballes Baena: 1-0 per il serbo, avanti nel computo dei parziali (2-1) 21.08: Si conclude l’ultimo match del tabellone femminile di questa prima giornata: la cinese Zhang si è imposta 6-4 6-0 contro la francese Garcia (n.23 del mondo). L’asiatica affronterà la belga Wickmayer al prossimo turno 21.05: ...