Il Fasano calcio contro il gioco d’azzardo | “Toglieteci dalle schedine delle scommesse”

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Per le scommesse, o almeno anche per quello, sono falliti. E, oggi che sono rinati, con le scommesse non vogliono più avere nulla a che fare. È la storia del, squadra pugliese di Serie D, e di una richiesta senza precedenti inoltrata alla Lega Dilettanti: uscire da tutti i palinsesti dei bookmaker, non vedere più le proprie partite quotate. Un desiderio per il momento impossibile: la LND non potrà esaudirlo, non ne ha la competenza. In futuro, però, probabilmente sarà realizzato, visto che il parlamento ha appena approvato un emendamento che va proprio in questa direzione., cittadina a metà strada fra Bari e Brindisi, il mare e i trulli, nel pallone viene ricordata per i gol di bomber Insanguine e i campionati di Serie C2 all’inizio degli Anni Novanta e Duemila, gli anni d’oro dei biancazzurri. Poi il buio, tante retrocessioni, due fallimenti, il secondo nel 2012 al ...

