Icardi Juventus | arriva la nuova conferma | nasce la Juve di Sarri

Calciomercato Juventus : de Ligt prossimo colpo - Icardi avrebbe scelto i bianconeri : Il Calciomercato della Juventus è in fermento. Dopo la presentazione di Rabiot, si stringe il cerchio intorno a de Ligt che dovrebbe essere il prossimo colpo in entrata dei bianconeri. Paratici ha fretta di chiudere e sta cercando la chiave per scardinare le ultime resistenze dell’Ajax mentre con il giocatore è già tutto fatto da tempo. Ritorna di moda il nome di Mauro Icardi che secondo Tuttosport avrebbe già scelto i bianconeri nel caso in cui ...

Mercato Juventus - Cancelo resta : la verità su Icardi e altro addio a sorpresa : Mercato Juventus- La Juventus si prepara a vivere un'estate d'assoluta protagonista in chiave Mercato. Dopo l'affare Rabiot, e quello precedente targato Ramsey, i bianconeri sarebbero ormai ad un passo da De Ligt. Il centrale olandese, valutato circa 80 milioni di euro, percepirà circa 12 milioni di euro, compresi i bonus, per i prossimi 5 anni.

Icardi Juventus - clamoroso : l'argentino può svincolarsi a costo zero! : Icardi Juventus- Come annunciato nelle scorse settimane, l'Inter sarebbe ormai pronta a dire addio a Mauro Icardi in vista della prossima stagione. Un addio ormai certo e scontato, tanto che, lo stesso club nerazzurro sarebbe ormai pronto a mettere le mani su Dzeko e Lukaku. Come evidenziato dall'odierna edizione di "Repubblica", non è escluso che

Mercato Juventus : aspettando Icardi - dall'Inter arriva un altro nome : Mercato Juventus – In attesa che si sblocchi la trattativa relativa al possibile passaggio di Mauro Icardi in bianconero, dall'Inter arriva un altro nome, che ha a che vedere con le cose di campo, ma che non è un calciatore. A riportare la notizia è il maggior quotidiano sportivo nazionale, La Gazzetta dello Sport. La

Marotta a Torino - offerti Icardi alla Juventus e Nainggolan ai granata (RUMORS) : L'Inter prosegue il suo lavoro sul mercato con l'intento di allestire una rosa competitiva, in grado di fronteggiare almeno in Serie A società importanti come Napoli e Juventus. Prosegue il lavoro dei dirigenti interisti, e a breve potrebbero arrivare importanti ufficializzazioni in tema arrivi: il centrocampista Sensi del Sassuolo settimana prossima dovrebbe effettuare le visite mediche, così come Lazaro del Hertha Berlino, che sarà l'esterno ...

Calciomercato Juventus - destini incrociati Kean-Icardi? Per i bookies non c’è l’Inter nel loro futuro… : Calciomercato Juventus – destini incrociati, o forse no. Kean e Icardi non sono intoccabili. Se per il primo le parole del padre hanno fatto rumore, mettendo in dubbio una permanenza che fino a qualche settimana fa sembrava certa, per il secondo l’addio è molto probabile. Per i bookies è la Juve la prima scelta, con le valutazioni dei trader di Stanleybet che danno il trasferimento di Maurito in bianconero come prima ipotesi, a ...

Juventus - obiettivo Icardi per l'attacco : l'Inter sarebbe pronta a trattare : Mauro Icardi è stato sicuramente il giocatore più discusso della scorsa stagione dell'Inter. Nella prima parte il centravanti argentino era stato spesso decisivo sia in campionato che in Champions League, con ben quattro reti messe a segno in sei partite nella massima competizione europea. Da gennaio in poi il crollo, con i problemi extra campo che hanno portato il club a togliergli la fascia di capitano per affidarla al portiere sloveno, Samir ...

Mercato Juventus - c'è Icardi : Dybala resta - doppia cessione in attacco : Mercato Juventus- La Juventus si prepara a recitare una parte d'assoluta protagonista in vista dell'imminente estate. Come evidenziato nelle ultime ore, Paratici sarebbe volato ad Amsterdam per chiudere l'affare De Ligt con l'Ajax. Accordo sulla base di 70 milioni di euro, con 12 milioni di euro al giocatore con base di 8 milioni stagionali. Detto

Icardi Juventus - Marotta è a Torino : c'è la svolta! : Icardi Juventus- Secondo quanto riportato dall'odierna edizione di "Repubblica", Marotta sarebbe volato a Torino per offrire Mauro Icardi alla Juventus. Una trattativa che potrebbe decollare nel giro di poche settimane, ma che dipenderà dai piani e dalle priorità bianconere. Attualmente, la Juventus sarebbe concentrata sull'affare De Ligt. Il capitolo Icardi potrebbe aprirsi solamente dopo aver

Juventus - Icardi gradirebbe il trasferimento - ma i bianconeri non sarebbero interessati : Da luglio il mercato in Serie A è pronto ad entrare nel vivo, con le società di vertice che sono pronte a regalare importanti acquisti. Juventus, Inter e Napoli potrebbero essere le protagoniste del mercato, con i bianconeri che sarebbero pronti ad ufficializzare gli acquisti di Demiral dal Sassuolo, di Rabiot in scadenza di contratto dal Paris Saint Germain e di De Ligt dall'Ajax. Anche l'Inter è in procinto di ufficializzare alcuni acquisti, ...

Icardi Juventus - novità nella trattativa : Kean e Higuain cambiano tutto : Icardi Juventus – Il club bianconero continua a lavorare per l'acquisto del centravanti argentino. Il numero 9 non rientra nei piani dell'Inter, Conte gli ha già dato il benservito e ora è alla ricerca di una nuova sistemazione. Il centravanti vorrebbe giocare nella Juventus, Wanda Nara nei giorni scorso, prima della partenza per il Giappone, sarebbe ?stata avvistata a Torino (non

Juventus : Icardi sarebbe stato avvistato a Torino - sarebbe pronta offerta dei bianconeri : Ufficializzato e presentato Maurizio Sarri, è tempo per la Juventus di concentrarsi sul mercato, con l'obiettivo di allestire una rosa in grado di competere in Serie A ed in Champions League. Lo stesso tecnico toscano è stato stuzzicato dai giornalisti durante la presentazione in tema mercato, e ha confermato la qualità della rosa a disposizione. Ma come è ovvio, alcune cessioni pesanti saranno la base sulla quale costruire il mercato in ...

Juventus - Lukaku avvicina Icardi ai bianconeri. Si valutano le contropartite : Juventus, Icardi si avvicina. L'Inter sembra aver puntato con forza su Lukaku, e anche oggi, dall'Inghilterra, arrivano nuove conferme di un passaggio oramai imminente del belga al club milanese. L'attaccante del Manchester United è una espressa richiesta di Antonio Conte, il quale avrebbe già fatto sapere al centravanti argentino di non considerarlo parte del nuovo

Icardi Juventus - avvistato a Torino insieme a Wanda : trattativa avviata : Icardi Juventus – Il futuro di Mauro Icardi è ancora tutto da decidere e si annuncia come una delle possibili telenovela di questa sessione di calciomercato. Il centravanti argentino ha ribadito più volte la sua volontà di restare all'Inter, ma il club nerazzurro a partire dal nuovo tecnico Antonio Conte non hanno intenzione di puntare