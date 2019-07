Calcio | la Champions League torna su Mediaset! Una partita a settimana gratis e in chiaro

oasport

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Mediaset trasmetterà in diretta tv,e in, unadella2019-2020. Il Biscione ha trovato l’accordo con Sky che detiene i diritti della massima competizione continentale per importanza e così la miglioredella squadra italiana impegnata il mercoledì sera sarà visibile su Canale 5. Mediaset subentra così alla Rai che nell’ultima stagione garantiva la messa in onda di un match per turno: il grande pubblico potrà gustarsi gratuitamente, senza pagare abbonamenti e canoni, sei incontri della fase a gironi e poi unaper ognidella fase a eliminazione diretta fino alle semifinali. Anche la finale sarà visibile sulla rete ammiraglia. Si tratta di un grande ritorno perché laera stata in esclusiva su Mediaset dal 2015 al 2018, ora il network guidato da Piersilvio Berlusconi ha deciso di ...

