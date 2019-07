Barbara d’Urso | il futuro dei suoi programmi News | dettagli e orari

Barbara d’Urso deve prendere una decisione importante : il retroscena : Barbara d’Urso: Domenica Live in bilico? Parla Piersilvio Berlusconi Ieri sono stati presentati ufficialmente i palinsesti Mediaset per la prossima stagione televisiva. E in questa circostanza Piersilvio Berlusconi ha già confermato che Barbara d’Urso sarà alla conduzione di tutti i suoi programmi, che tanto successo hanno ottenuto la scorsa stagione. Ma non è finita qua perchè ecco arrivare il colpo di scena. Quale? Il destino di ...

Stanotte ho dormito con il mio fidanzato! Barbara d’Urso innamorata? : «Ho dormito con il mio fidanzato questa notte», scrive su Instagram Barbara D’Urso. La dichiarazione dell’instancabile conduttrice Mediaset arriva in risposta alle voci su una sua presunta nuova relazione e diventa un gossip ‘succulento’. Chi conosce bene la regina degli ascolti di Canale 5 sa però che è una donna molto ironica e che il suo cuore appartiene ai figli e al pubblico.\\ La frase pubblicata, infatti, è a corredo di un selfie ...

Barbara d’Urso e il gossip sul nuovo fidanzato! La verità su Instagram : Barbara D’Urso commenta i gossip sul nuovo fidanzato e svela la verità su Instagram. La conduttrice è single ormai da diversi anni per questo motivo è bastato un post pubblicato sui social per scatenare i pettegolezzi. Qualche giorno fa la presentatrice ha postato uno scatto con il fotografo Julian Hargreaves, raccontando di aver preso un aperitivo con lui.\\ In passato si era parlato di una relazione fra i due, per questo il post su Instagram ...

Domenica Live : Barbara d’Urso sostituita da una fiction su Canale 5 : Barbara d’Urso, Domenica Rewind finisce: al suo posto una fiction in replica Sesta e ultima puntata di Domenica Live, o meglio Domenica Rewind, oggi a partire dalle 17.20 circa su Canale 5: la seguitissima trasmissione Domenicale della rete ammiraglia Mediaset, lo ricordiamo, è finita il 19 maggio scorso. Tuttavia, dalla settimana successiva (quindi da Domenica 26 maggio), Barbara d’Urso come ogni anno è rimasta in onda con un mix di ...

Barbara d’Urso e i gossip sul fidanzato : la conduttrice fa chiarezza : Barbara d’Urso e i gossip sul fidanzato: la verità della conduttrice, la dichiarazione Tempo di vacanze e svago per Barbara d’Urso. La regina dei salotti televisivi di Canale 5 si sta godendo dei meritati giorni di relax dopo le tante fatiche della scorsa stagione che l’hanno vista sostenere ritmi da stacanovista. Pomeriggio 5, Domenica Live, […] L'articolo Barbara d’Urso e i gossip sul fidanzato: la conduttrice fa ...

Barbara d’Urso condivide un ricordo e poi confessa : “Mi manca!” : Barbara d’Urso in preda alla nostalgia: il ricordo della sua infanzia Barbara d’Urso, dopo aver condotto ben quattro programmi in contemporanea, si gode le meritate vacanze estive. La bella conduttrice partenopea, approfittando di questo periodo in cui dispone di maggiore tempo libero, ha scelto di condividere con i suoi fan alcuni ricordi relativi alla sua infanzia. La bella conduttrice partenopea non ha mai nascosto di avere una ...

Mara Venier - Barbara d’Urso rompe il silenzio : “Rivalità gonfiata!” : Mara Venier, Barbara d’Urso parla della loro amicizia: “Hanno gonfiato questa storia!” In una lunga intervista per Il Fatto Quotidiano, Barbara d’Urso si è raccontata a 360 gradi e ha parlato dei suoi successi, le critiche, il suo modo di fare tv e… del rapporto con Mara Venier. Infatti, alla domanda della giornalista se è vero che i rapporti con la conduttrice di Domenica In siano rovinati, Barbara ha risposto: ...

Barbara d’Urso si racconta a FQMagazine : “Cos’è trash nei miei programmi? Non lo so - ma non giudicate il mio pubblico. Andare in Rai? Perché no” : Quattro stand pieni zeppi di abiti da provare. Fiori, paillettes, pizzo, gilet di jeans, abitini dai colori brillanti. Basta un’occhiata veloce per capire di essere nel posto giusto. La porta seminascosta dai vestiti è quella del camerino di Barbara d’Urso. Un monolocale, più che altro. Fotografie alle pareti, peluche di varie dimensioni, un lampadario di cristallo, un divano, una piccola cucina. La “signora della tv”, 62 ...

Lorella Cuccarini Sfida Barbara d’Urso Nel Pomeriggio Autunnale! : Le prime indiscrezioni sui futuri palinsesti svelano che Lorella Cuccarini potrebbe essere la conduttrice di La Vita in Diretta, contro Barbara D’Urso nei pomeriggi televisivi autunnali. Scopriamo di più… Barbara D’Urso, nonostante si sia sempre ritenuta soddisfatta, non ha collezionato una stagione di grandi successi. Però c’è sicuramente una sua trasmissione che non ha mai smesso di vincere contro tutte le altre. Si ...

Realiti - Siamo tutti Protagonisti : Diletta Leotta - Barbara d’Urso e Bobo Vieri stasera su Rai 2 : Nuovo appuntamento con lo show condotto dal giornalista Enrico Lucci. Gli sfidanti di stasera saranno Diletta Leotta, Barbara D’Urso e Bobo Vieri.

Maria De Filippi contro Barbara d’Urso : I Vari Indizi! : Tra Maria De Filippi e Barbara D’Urso sembrano esserci dei problemi irrisolti. L’hanno notato i telespettatori dopo le numerose frecciatine di Raffaella Mennoia e gli indizi in diretta. Tra le conduttrici di Mediaset c’è apparentemente sempre stata una grande amicizia e solidarietà. E fino a poco tempo fa si credeva che fosse lo stesso tra Maria De Filippi e Barbara D’Urso: quest’ultima veniva spesso invitata a ...

Che sventola! Ecco com’era Barbara d’Urso negli anni 80 : Sono passati quasi 40 anni ma Barbara d'Urso sembra non essersene accorta, ieri è stata la giornata amarcord per la conduttrice, che ha condiviso due post degli anni Ottanta dimostrando che per lei il tempo è decisamente relativo. Da vera stakanovista, Barbara d'Urso è stata l'ultima a spegnere le telecamere dei suoi studi a Mediaset dopo una lunghissima stagione di successi. Come si evince dalle sue storie di Instagram, però, la ...

Live Non è la d’Urso alla domenica sera : chi sfida Barbara d’Urso : Barbara d’Urso spostata: Live Non è la d’Urso sfiderà Fazio, Le Iene e le fiction di Rai1 Si prospetta un autunno di fuoco per Barbara d’Urso. La stakanovista di Canale5 infatti, condurrà – secondo il settimanale Chi – la seconda edizione di Live Non è la d’Urso in un altro giorno rispetto a quello cui siamo stati abituati a vederlo, ossia il mercoledì. Infatti, dalla prossima stagione televisiva Barbara ...