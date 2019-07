"Sono sollevata dalla decisione del giudice, che considero una grandedellacon tutte le persone come i rifugiati, i migranti e i richiedenti asilo, e contro la criminalizzazione degli aiuti in molti Paesi in Europa". Così la comandandete della SeaRackete, commentando la decisione del gip che non ha convalidato il suo arresto.(Di mercoledì 3 luglio 2019)