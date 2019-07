(Di martedì 2 luglio 2019) Per quattro giovani è arrivata la condanna per omicidio volontario, con dolo eventuale, per avere abbandonato lo studenteMatteo Ballardini, inda metadone, deceduto dopo diverse ore di agonia in un’lasciata in un parcheggio a Lugo (). La pena più pesante per Beatrice Marani, 15e 4 mesi.