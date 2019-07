Rai | un ribaltone per Tiberio Timperi | ecco cosa condurrà e quale donna si troverà al

liberoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2019) Voci sulla Rai che sarà, rilanciate da TvBlog. Al centro dell'attenzione c'è Monica Setta, data in netta ascesa: a lei andrà infatti una striscia quotidiana di economia che avrà al centro temi come il risparmio, i consumi e il riciclo. Striscia che andrà in onda la mattina attorno alle 10 su Rai 1,

costa577 : La vita in diretta, ribaltone e sorpresa: chi ci sarà al fianco di Lorella Cuccarini, ribaltone e sorpresa… -