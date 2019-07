Nomine Ue | Conte gioca la carta Georgieva 

Nomine Ue - l'appello di Conte : "Non si imponga un accordo" : Poco prima di imbarcarsi alla volta di Bruxelles, il Premier italiano ha lanciato un messaggio attraverso il proprio profilo di Facebook. Conte ha ribadito l'invito a trovare un giusto equilibrio, senza arrivare a delle forzature che possano incrinare i rapporti tra i Paesi membri: "In partenza per Bruxelles per un'altra intensa giornata insieme ai leader europei in cui proveremo a disegnare e a costruire l'Europa dei prossimi anni. Come ho ...