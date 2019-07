Migranti | notte ai domiciliari ad Agrigento per Carola | oggi decisione gip

Non solo Sea Watch : sbarco nella notte al porto di Pozzallo - 42 i Migranti a bordo : Tra le polemiche e il susseguirsi di notizie sull’attracco della Sea Watch 3 a Lampedusa, quasi nascosta dal caos mediatico, un’imbarcazione della guardia Costiera italiana carica di migranti è arrivata ieri, 30 giugno, intorno alle 23:30 nel porto di Pozzallo. 42 il numero di persone a bordo del natante, originari della Costa d’Avorio e di altre regioni dell’Africa centrale, mentre altre 14 erano già state trasferite a Lampedusa dalle nostre ...

Sea Watch - follia nella notte : la Rackete forza i blocchi - i Migranti sbarcano a Lampedusa : La Sea Watch forza i blocchi e con un blitz in piena notte entra nel porto di Lampedusa: nel giro di un'ora, i 40 migranti rimasti a bordo della nave della Ong tedesca vengono fatti sbarcare violando le leggi italiane. È l'ultimo atto di insubordinazione della capitana Carola Rackete, che già gioved

Sea Watch 3/ Due Migranti evacuati d'urgenza nella notte : situazione di stallo : Sea Watch 3, due migranti sono stati evacuati d'urgenza nella notte a causa delle loro condizioni fisiche: situazione di stallo

Sea Watch - Orfini e Delrio a bordo con Carola Rackete e i Migranti : "Notte sotto le stelle" : "Dormiremo sul ponte, sotto le stelle". Il Pd raschia al fondo sulla Sea Watch. Su Twitter Matteo Orfini, Graziano Delrio e Davide Faraone, onorevoli dem saliti a bordo della nave della ong ferma a un miglio da Lampedusa insieme ai colleghi Fratoianni e Magi, annunciano in tempo reale che passeranno

Sea Watch : nuova notte in mare davanti Lampedusa per i Migranti - è stallo : Nessuna decisione è arrivata dal governo italiano durante la notte per l'imbarcazione che da ormai due settimane naviga in mare con 42 migranti soccorsi nel Mediterraneo. Dopo il forzo del blocco, la nave della Ong è a circa tre miglia dal porto di Lampedusa, strettamente controllata dalle motovedette della Guardia di finanza. Salvini minaccia l'arresto del comandate e punta il dito contro l'Euoropa.Continua a leggere

Migranti - altra notte in mare per i Migranti della Sea Watch : Dopo il forzo del blocco deciso dalla capitana la nave si trova a tre miglia dal porto di Lampedusa in attesa di decisioni da parte delle autorità

Migranti - tre sbarchi consecutivi nella notte : in 100 arrivano a Lampedusa : nella notte nuovi sbarchi a Lampedusa: in 100 arrivano a scaglioni, con tre diverse imbarcazioni. Il gruppo più numeroso, 81 Migranti, è stato portato sull'isola siciliana d aun gommone che è stato poi intercettato dalla Guardia di Finanza, mentre tentava di tornare verso le coste del Nord Africa.Continua a leggere

Docente di giorno - drag queen di notte. Storia di Gianmarco : “Così in discoteca racconto il dramma dei Migranti” : Le parrucche sono vistose, non c’è che dire, e riposano in salotto insieme alle due lauree in Lettere. È qui, nel suo piccolo appartamento nel centro di Bologna, che dopo un’abbondante ora di trucco Gianmarco Marabini, insegnante di 30 anni, si trasforma in Kaya Mignonne. “Sono aspirante Docente di giorno, drag queen di notte. E sono felice di fare entrambe le cose”. Dopo gli studi all’Alma Mater e alcune supplenze, ...

Migranti : nuovo sbarco a Lampedusa - nella notte arrivati in 15 su un barchino : Palermo, 10 giu. (AdnKronos) - nuovo sbarco sull'isola di Lampedusa, dove nella notte sono arrivati 15 Migranti, tra cui alcuni eritrei. Poco prima delle due di notte i Migranti, a bordo di una barchetta in legno, sono stati trainati in porto da un mezzo della Guardia costiera. Poche ore prima erano