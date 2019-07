Luigi' s Mansion 3 avrà un single player più lungo e un multiplayer migliorato

Luigi's Mansion 3 torna a mostrarsi in un nuovo trailer dedicato alla storia : Luigi's Mansion 3 è stato tra i protagonisti dell'E3 2019 di Nintendo, poiché la compagnia ha mostrato il nuovo capitolo della serie in un gameplay trailer che ci ha presentato alcune caratteristiche del gioco.Dal punto di vista della trama, in Luigi's Mansion 3 ci ritroveremo all'interno di un hotel dove, inizialmente, avremmo dovuto passare le vacanze insieme ai celebri Mario, Toad e Peach. Tuttavia, qualcosa va storto e il nostro eroe, nei ...

Luigi's Mansion 3 è stato classificato in Corea : Luigi's Mansion 3 è stato annunciato lo scorso anno e da allora non sono state molte le informazioni rilasciate al pubblico, se escludiamo alcuni leak sulla data di uscita rilasciati da alcuni rivenditori.Come riporta Gamingbolt, le cose potrebbero cambiare presto in quanto secondo un Tweet di Gemtasu, Luigi's Mansion 3 sarebbe stato classificato dall'ente di classificazione Coreano. Certo, essendo un titolo già annunciato non dovrebbe ...