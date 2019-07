LIVE Fognini-Tiafoe 5-7 | 6-4 6-3 4-6 6-4 | Wimbledon 2019 in DIRETTA | il ligure vince una

oasport

(Di martedì 2 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.21 La nostratermina qui, grazie per averci seguito. I risultati degli altri match potranno essere seguiti con ilgenerale qui. Appuntamento al prossimo, buona serata da OA Sport. Fabiobatte Frances5-7 6-4 6-3 4-6 6-4 dopo 3 ore e 20 minuti di gioco!IIIIIII!!!! 40-0 Triplo match point! 30-0nte del! A due punti dal match! 15-0 C’è il primo punto di! 5-4al cambio di campo servirà per il match. 40-15con unnte di rovescio. 30-15costringe l’avversario all’errore. 30-0 Ancora unnte dell’americano. 15-0 Parte bene alla battuta l’americano. 5-3 In un amentiene la battuta e si assicura di andare a servire per il match! 4-3tiene però il servizio e resta in scia. 4-2 Game di importanza enorme ...

zazoomblog : LIVE Fognini-Tiafoe 5-7 6-4 6-3 4-4 Wimbledon 2019 in DIRETTA: il ligure subisce il controbreak nel quarto set -… - zazoomblog : LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA: risultati 2 luglio Berrettini al secondo turno! Fognini al quinto set contro Tiafoe… - zazoomblog : LIVE Fognini-Tiafoe 5-7 6-4 6-3 4-6 5-4 Wimbledon 2019 in DIRETTA: Fabio viene rimontato sul più bello ma è avanti… -