La crudeltà del body shaming | la specialità delle donne verso altre donne

La crudeltà contro i migranti della Sea Watch e il M5s in Europa : La assurda e insensata violenza contro le persone in difficoltà a bordo della Sea Watch. Due sono le strade possibili per chi ha contrastato e ridicolizzato le candidature olimpiche italiane. La prima è il voltafaccia, la conversione, confidando nella memoria corta ma incappando nel micidiale arch

Natalia Aspesi : “Sono una vecchia strega che fantastica ogni genere di crudeltà contro Salvini e Di Maio” : “Se vincono i 5 Stelle mi sparo“. Così aveva detto la giornalista Natalia Aspesi due anni fa, quando stava appena iniziando la campagna elettorale per le elezioni politiche. Il Movimento ha poi davvero vinto ma lei, fortunatamente, non è stata di parola. Così ora, in un’intervista all’Huffington Post, la storica firma di Repubblica è tornata sull’argomento spiegando come ha cambiato idea in questi anni: “Anziché ...

Ologrammi sostituiscono elefanti e leoni veri per fermare la crudeltà sugli animali : il Circo Roncalli è il primo al mondo [FOTO] : Per troppo tempo, gli animali sono stati maltrattati e tenuti in condizioni terribili con il solo scopo di farli esibire nei circhi per intrattenere le masse, come se fosse una cosa normalissima. Ma ora un Circo tedesco ha abbandonato la tradizione, sostituendo gli animali in carne ed ossa con Ologrammi. Lasciando inalterato lo spettacolo, il Circo Roncalli è diventato il primo nel mondo ad utilizzare Ologrammi al posto di animali veri. Il Circo ...

Maltrattamenti - abusi e violenza : la trasferta horror delle giocatrici del Gabon vittime di una crudeltà disumana [FOTO] : Le giocatrici del Gabon Under 20 hanno vissuto una trasferta orribile fra Maltrattamenti, abusi e condizioni al limite della decenza Il giornalista Freddhy Koula ha portato alla luce un’incredibile e triste storia legata al calcio femminile. Le giocatrici dell’Under 20 del Gabon hanno vissuto un vero e proprio calvario durante la loro trasferta a Marsiglia per la Sud Ladies Cup. Purtroppo, l’oggetto di tale vicenda non ...

Che crudeltà! Gatto ucciso a bastonate da un bidello davanti ai bimbi : La crudeltà ha avuto luogo nella scuola primaria "Eugenio Montale" di Gioia Tauro, in Calabria, dove un bidello ha ucciso a bastonate un Gatto davanti agli occhi increduli dei bambini. A denunciare l'accaduto è stata la delegata degli Animalisti Italiani Maria Antonia Catania al Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Calabria Antonio Marziale, che l'ha poi resa nota. "Quanto accaduto nella scuola è da annoverarsi tra le denunce ...