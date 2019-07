Colesterolo LDL | cosa succede se è troppo basso

meteoweb.eu

(Di martedì 2 luglio 2019) Una ricerca pubblicata su “Neurology” ha coinvolto oltre 96mila persone, il cui stato di salute è stato monitorato per ben 9 anni, con misurazioni annuali dei livelli dinel sangue: ebbene, i ricercatori hanno rilevato che il“cattivo” è pericoloso anche quando il valore è, in quanto legato a maggior rischio di ictus (di tipo emorragico). Ilcattivo LDL è considerato un avversario della salute cardiovascolare: quando i livelli sonoalti, aumenta anche il rischio infarto e ictus ischemico. Dallo studio, condotto da Xiang Gao, dell’Università della Pennsylvania, in collaborazione con la Harvard Medical School di Boston, è emerso che avere ilLDL al di sotto dei 70 milligrammi per decilitro di sangue può raddoppiare il rischio di ictus emorragico. Secondo gli esperti è quindi importante tenere ...

