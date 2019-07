50 anni fa la consegna della prima Maserati Indy

NBA – Giannis Antetokounmpo è l’MVP della regular season - lacrime ed emozione alla consegna del premio : Il giocatore dei Bucks ha ringraziato parecchie persone per il titolo di MVP della stagione, scoppiando in lacrime al momento di ricordare il padre I pronostici erano tutti a suo favore, per questo motivo la nomina di Giannis Antetokounmpo come MVP della regular season 2018-19 non ha sorpreso più di tanto. Il giocatore dei Milwaukee Bucks si è meritato questo riconoscimento, compiendo in sei anni un percorso pazzesco dalla seconda ...