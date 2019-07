Wimbledon – Andrea Arnaboldi non va oltre il primo turno | Karlovic lo annienta in tre

sportfair

(Di lunedì 1 luglio 2019) Il tennista italiano non può nulla al cospetto del croato, che si impone in scioltezza con il punteggio di 6-4, 6-4, 7-6non supera ildi, il tennista italiano infatti cede di schianto a Ivo. Il croato si impone con il punteggio di 6-4, 6-4, 7-6 dopo un’ora e quarantuno minuti di gioco, accedendo così alsuccessivo. Niente da fare per il 31enne di Cantù al cospetto degli ace del numero 80 del mondo, riuscito a piazzarne ben 21 dall’alto dei suoi 211 centimetri d’altezza. Al prossimose la vedrà con il vincente del match tra Fabbiano e Tsitsipas.L'articolonon vailloin tre semplici set sembra essere ilsu SPORTFAIR.

