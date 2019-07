Sea Watch, Procura: non serviva forzare

"Non è stata un'azione necessaria, la Seaaveva ricevuto assistenza medica". Così iltore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio. L'impatto al porto di Lampedusa è stato "fatto con coscienza e volontà. Cosa diversa è la valutazione dello stato di necessità in relazione al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina per cui si procede separatamente". E "verificheremo se i porti libici sono sicuri e come è avvenuto il salvataggio, se vi sono stati contatti tra i trafficanti di esseri umani e la Sea".(Di lunedì 1 luglio 2019)