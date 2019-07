Paola Caruso si scaglia contro il suo ex fidanzato

Paola Caruso : “Il padre di mio figlio è assente a causa di sua madre - pagherà un conto salato” : Paola Caruso sta crescendo da sola il figlio Michele. Sui social accusa il suo ex Francesco Caserta di averli abbandonati per compiacere la madre. “Non vedo l'ora che gli arrivi il conto e sarà molto molto salato” scrive la showgirl, prefigurandosi il momento del confronto finale con il suo ex compagno.Continua a leggere

Paola Caruso : "Il padre di mio figlio? Non è presente e pagherà un conto molto salato..." : Paola Caruso sta trascorrendo le vacanze estive in Sardegna insieme, ovviamente, a suo figlio Michele Nicola, più noto con il soprannome di Michelino, come dimostra l'ultima foto condivisa sul proprio profilo Instagram.Sempre su Instagram, l'ex Bonas di Avanti un Altro ha voluto aggiornare i fan riguardante i rapporti con l'ex fidanzato e padre di suo figlio, Francesco Caserta, rispondendo ad alcune domande che i suoi follower hanno deciso di ...

Paola Caruso - in Sardegna con il figlio - attacca l'ex sui social : La soubrette si sta concedendo qualche giorno di relax in Sardegna con il piccolo Michelino ma, stuzzicata dalle domande dei follower sui social, manda qualche frecciatina all'ex fidanzato padre di suo figlio. \\ Paola Caruso é sbarcata in Sardegna insieme al suo piccolo Michelino. La prima vera vacanza da mamma insieme al suo bambino, che sta condividendo con i suoi follower attraverso teneri scatti sui social. Tra bagnetti, ...

Paola Caruso attaccata : “Nemmeno un euro per un misero gelato” : Piovono critiche su Paola Caruso: non deve dire di essere in vacanza? Puntualmente Paola Caruso viene attacca sui social network, ora per un motivo ora per un altro. Risponde sempre con educazione, anche se alcune critiche sono davvero velenose. Paola non vuole fare la guerra a nessuno, soprattutto in questo periodo: ha un figlio da […] L'articolo Paola Caruso attaccata: “Nemmeno un euro per un misero gelato” proviene da Gossip ...

Avrebbe solo bisogno di una mamma intelligente! Paola Caruso porta il figlio alla Spa : Paola Caruso ha fatto trascorrere delle ore di relax al figlio Michele portandolo in una Spa per neonati, ma le critiche della rete non sono mancate. Da quando Paola Caruso è diventata mamma del piccolo Michele, la sua vita ruota attorno al figlio insieme al quale si mostra felice sul web nonostante le numerose critiche piovute sulla showgirl.-- La Caruso, che ha deciso di portare avanti la gravidanza dopo essere stata abbandonata ...

Paola Caruso - l’ira del presunto padre : “Se vedo il mio nome in giro vi denuncio” : Dopo aver ritrovato grazie a Barbara D’Urso la sua madre biologica, Paola Caruso si è messa sulle tracce del suo padre biologico. Così, aiutata dai racconti di mamma Imma e dallo staff della conduttrice di Canale 5, aveva avanzato alcune ipotesi su chi potesse essere e alla fine aveva individuato un uomo che era stato indicato come il suo presunto padre. Questa persona però, aveva già negato ogni legame con Imma e con la soubrette e ora è ...

Paola Caruso - sfogo dopo Live-Non è la d’Urso : dettagli padre biologico : Paola Caruso, sfogo e appello dopo la puntata di Live – Non è la d’Urso: “La famiglia è sacra”. dettagli sul padre biologico Paola Caruso sta vivendo un periodo di grandi cambiamenti e di enormi sorprese. L’ex Bonas di Avanti un Altro, infatti, negli ultimi mesi, oltre a essere diventata mamma del piccolo Michele, ha […] L'articolo Paola Caruso, sfogo dopo Live-Non è la d’Urso: dettagli padre biologico ...

Paola Caruso e le due mamme : «Mi sento frastornata - ma sto mettendo a posto i tasselli della mia vita» : Dopo la nascita del suo primo figlio, Michelino, Paola Caruso ha ritrovato anche la sua mamma biologica, Imma. La showgirl, ex isolana e lanciata dal programma ?Avanti un altro? di Paolo...

Troverò un padre per Michelino! Paola Caruso si sfoga contro l’ex Francesco Caserta : “Troverà un padre per Michelino”: a parlare è Paola Caruso, che non si arrende e sogna di regalare una famiglia al suo bambino, dopo il doloroso addio a Francesco Caserta. La showgirl, come è ormai noto, si è separata dall’imprenditore poco dopo aver scoperto di essere incinta. Da allora i due si sono scambiati accuse e frecciatine, sino alla nascita del piccolo, arrivato lo scorso 2 marzo. Un parto che Paola ha vissuto da sola, visto che il ...

Paola Caruso il figlio dorme con il cane il web insorge : Ennesima bufera meditica per Paola Caruso per colpa di una foto, che questa volta mostra il figlio che dorme sul letto accanto al cane. Molti follower hanno criticato Paola e tra i commenti lasciati sotto l’immagine ce ne sono alcuni molto duri. C’è chi accusa Paola Caruso di non essere una buona madre e chi si dice schifato nel vedere il bambino che dorme accanto al cane. Lei però non l’ha presa molto bene e ha deciso di rispondere a tono alle ...

Scoppia la bufera mediatica! Paola Caruso e il bimbo nello stesso letto con il cane : Paola Caruso è nuovamente nella bufera sui social per colpa di una foto. Lo scatto questa volta mostra il figlio della Caruso che dorme sul letto accanto al cane. Molti follower hanno criticato Paola e tra i commenti lasciati sotto l’immagine ce ne sono alcuni molto duri. C’è chi accusa Paola Caruso di non essere una buona madre e chi si dice schifato nel vedere il bambino che dorme accanto al cane. --Lei però non l’ha presa molto bene e ha ...

Paola Caruso confessa : “Troverò un padre a mio figlio Michelino” : Paola Caruso senza freni: “Troverò un papà a mio figlio… il suo è assente!” Si è raccontata con una lunga intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Nuovo Paola Caruso, di recente ospite molto spesso nei programmi di Barbara d’Urso, per via della rivelazione sulla sua mamma biologica Imma, che ha conosciuto proprio grazie alla conduttrice di Domenica Live, Pomeriggio 5, Grande Fratello e ...

Il figlio di Paola Caruso nello stesso letto con il cane : bufera su Instagram e lei sbotta : Paola Caruso nuovamente nella bufera sui social per colpa di una foto. Lo scatto incriminato mostra il figlioletto della showgirl che dorme sul letto accanto al cane. Molti follower hanno criticato...

Paola Caruso/ Incontrerà il padre biologico? - Live Non è la D'Urso - : Paola Caruso per svelare la verità sul padre biologico torna a Live, Non è la D'Urso. Sulla madre biologica dice: 'ancora non riesco a crederci'.