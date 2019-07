Morra | Messina Denaro latitante perché protetto dalla loggia massonica

ilgiornale

(Di lunedì 1 luglio 2019) Francesca Bernasconi Il presidente della Commissione antimafia sfida il boss: "Stiamo lavorandovenga consegnato allo Stato" Nicola, senatore pentastellato e presidente della Commissione parlamentare antimafia, sfida il bossMatteo. E lo fa da Castelvetrano, in provincia di Trapani, casa natale del. "Sono convinto- ha affermato- che Matteosiagrazie all'aiuto di qualche". Il boss più ricercato d'Italia, quindi, a suo avviso, non sarebbe stato ancora catturato per una serie di collusioni e a causa della copertura di unache lo protegge. Il senatore del Movimento 5 Stelle, ha inoltre promesso che continuerà a fare visita a Castelvetrano, per portare avanti azioni di sensibilizzazione e spingere la popolazione a lottare contro la mafia, che "ha i piedi in Sicilia e ...

