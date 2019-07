Marchisio | rescissione consensuale con lo Zenit San Pietroburgo

calcioweb.eu

(Di lunedì 1 luglio 2019) Claudionon è più un giocatore delloSan. Il club russo ha annunciato sul proprio profilo Twitter ladel contratto sottoscritto fino al giugno 2020. Il centrocampista oggi si è recato al J Medical per sottoporsi a un controllo al ginocchio. “Il giocatore ha raggiunto un accordo per la risoluzione anticipata del contratto – si legge nel comunicato del club russo -.è entrato a far parte delloil 3 settembre 2018, ha giocato 15 partite e segnato 2 gol. Insieme alloè diventato campione di Russia. Loringrazia Claudioper la sua permanenza a Sanaugurandogli buona fortunata per la sua futura carriera”. Calciomercato, il punto sull’estero: Kjaer saluta Siviglia, il destino di Karius, novità Denis SuarezL'articolocon loSan...

CalcioWeb : ?? #Marchisio rescinde con lo #ZenitSanPietroburgo separazione consensuale tra le parti ?? - different_happy : #Marchisio Trovato accordo per rescissione contratto. - Marketandnews : -#Juventus: oggi giornata di visite mediche per #Ramsey e #Rabiot, inoltre e in dirittura d'arrivo la trattativa pe… -