Grace Jones abbandona James Bond pochi minuti dopo essere arrivata sul set

(Di lunedì 1 luglio 2019) Alessandro Zoppo La cantante e modella era stata contattata per apparire in “25”: quando ha letto il copione, insoddisfatta del suo ruolo, se n’è andata di punto in biancocontinua adaggressiva ed esagerata, nel puro stile che ha creato più di trent’anni fa. L’iconica cantante e performer è stata contattata dai produttori Barbara Broccoli e Michael G. Wilson per apparire come special guest in25, il 25esimo film della storica saga dell’agente 007. Tuttavia, come riportato dal Sun, la 70enne diva ha lasciato il set. Il motivo? Lanon ha gradito il copione, che le avrebbe destinato un numero davvero esiguo di battute. La modella giamaicana sarebbe stata un colpaccio per25: nel 1985 il suo personaggio della spia-killer May Day in 007 - Bersaglio mobile, ultimo film con Roger Moore nei panni dell’agente ...

